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滙豐：大陸已超越美國 躍亞太企業最大海外市場

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
滙豐控股發布報告，大陸已超越美國，成為亞太地區公司的最大海外市場。新華社
滙豐控股發布報告，大陸已超越美國，成為亞太地區公司的最大海外市場。新華社

滙豐控股1日發布調查報告，大陸已超越美國，成為亞太地區公司的最大海外市場。28%公司將美國列為最大貿易合作夥伴，將大陸作為最大貿易合作夥伴的公司比率升至29%。

網易財經報導，報告稱，雖受疫情影響，但總體貿易前景保持良好，72%的受訪企業對未來幾年持積極看法，較一年前的81%下降不到10個百分點。

滙豐全球貿易融資主管Natalie Blyth表示，從西向東的地域轉移及亞洲的崛起正在加速。亞太地區的貿易在美國保護主義和大流行時期繼續增長，這是一個轉折點。15個亞太國家於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP）後，此趨勢將繼續。

滙豐此次調查於9月11日至10月7日進行，39個國家的大約1萬400家公司接受調查。

美中貿易戰下，大陸加速布局亞太區域經濟。新華網報導，大陸國家主席習近平11月22日在亞太經合組織工商領導人對話會上闡述大陸「雙循環」新格局及意義，並稱中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）完成簽署，也將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

中科院專家認為，構建「雙循環」新發展格局有利於激發大陸市場潛能，隨著開放層次的不斷深化，將為亞太地區經濟發展注入大陸動力。

疫情 習近平

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