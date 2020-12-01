「表現惡劣」：中國宣布制裁四名美國人

（德國之聲中文網）中國外交部發言人華春瑩30日在例行記者會上表示，針對美方錯誤行徑，中方決定“對在涉港問題上表現惡劣的美國國家民主基金會亞洲事務高級主任約翰·克瑙斯（John Knaus），美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德（Manpreet Anand）、香港分部主管羅薩裡奧（Crystal Rosari）、項目主任薛德敖（Kelvin Sit）等4人實施制裁”。

4人所屬的兩家機構，去年12月就曾受到過中國政府的制裁。當時是為回應美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》。

華春瑩說，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關系基本准則。她強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。 “美方應立即停止插手香港事務，不應再干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。”

美國11月9日制裁的4名中港官員，包括中央政府駐港國安公署副署長李江舟、香港警務處國家安全處副處長劉賜蕙、香港警務處國家安全處高級警司李桂華以及港澳辦副主任鄧中華。美國務卿蓬佩奧當天發推表示，上述人士參與的政策和行動破壞香港自治，侵蝕法治。

民主派議員告別立法會

香港立法會面臨力量變動。 11月11日，人大授權港府取消四名民主派議員資格後，全體民主派議員宣布總辭抗議。提出辭職的13名民主派議員12月1日正式離任，周一是他們作為議員的最後一天。

據香港媒體報道，民主黨主席胡志偉說，不會競逐連任民主黨主席，改為參選民主黨中委。對於民主派未來發展，他認為，只要有選舉都應該參選，但難以向市民說服議席有助制衡政府，不應以爭取議席為選舉目標，而是透過選票反映民意。

胡志偉認為，民主派需要共同思考新岀路，選舉是抗爭的其中一部分，面對的困難和限制比過往大，但未來應如何走下去，他未有答案。他指絕不放棄，強調即使失去議會平台，都會繼續就政治議題發表意見。

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