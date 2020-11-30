美明年還將對台軍售 陸外交部：「台獨」是死路一條

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑日前指出，台灣今年採購軍費再創新高，美國政府明年還將對台軍售。對此，大陸外交部30日再次正告美方，「任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊」。也再次正告台灣當局，「台獨是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都註定失敗」。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人華春瑩30日在例行記者會上表示，中方堅決反對美國向台灣出售武器，這個立場是明確的、一貫的。

華春瑩說，注意到有報導稱，台灣今年花費了118億美元採購美國武器，約3422億新台幣，相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元。她反問：「我不知道台灣同胞對於自己辛勤勞動創造出來的財富，被用於大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的『提款機』作何感想？」

華春瑩強調，「我們要再次正告美方，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊。」並敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「我們也要再次正告台灣當局，『台獨』是死路一條，任何挾洋自重、『以武拒統』的圖謀和行徑都註定失敗。」