陸外交部：台灣3422億買美國二手武器 被當「提款機」

美在台協會台北辦事處處長酈英傑28日表示，台灣今年採購軍費再創新高。美國政府明年還將對台軍售。大陸外交部發言人華春瑩表示，「我不知道台灣同胞對於自己辛勤勞動創造出來的財富，被用於大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的提款機作何感想」？

華春瑩下午在外交部例行記者會上表示，中方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確的、一貫的。

有報導稱，台灣今年花費了118億美元採購美國武器，折合新台幣3422億元，相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元，不知道台灣同胞對於自己辛勤勞動創造出來的財富，被用於大量購買美國的二手武器、充當美國利益集團的「提款機」作何感想？

華春瑩強調，中方要再次正告美方，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。「我們也要再次正告台灣當局，台獨是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都註定失敗」。