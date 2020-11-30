美盤問陸企共產黨員身分 陸外交部批：嚴重政治挑釁

近期美國政府相關執法人員多次突擊檢查中國大陸航運企業人員共產黨員身分，大陸外交部30日對此表示，「美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁」，並指中國大陸已就此向美方提出嚴正交涉。

央視新聞報導，大陸外交部發言人華春瑩於30日例行記者會上證實，一段時間以來，美方執法人員多次突擊檢查中國大陸航運企業人員，並對中方多架次赴美航班的機組人員問詢、盤查，識別他們的共產黨員身分。

華春瑩指出，「美方有關做法挑動意識形態對立，破壞中美正常人員往來，是對中方的嚴重政治挑釁，也是麥卡錫主義死灰復燃和美反華勢力對華全面遏制打壓的又一表現。」中方已就此向美方提出了嚴正交涉。

華春瑩強調，「敦促美方立即停止有關錯誤行徑，停止製造意識形態對立，停止對中方的無理打壓，如果美方執意升級挑釁行動，中方必將採取反制措施」。