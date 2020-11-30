陸委會諮委：習近平企圖心仍未滅 後續對台政策須留意

陸委會30日公布第24次諮詢委員會議及與會委員發言重點，與會委員表示，大陸目前經濟下滑、美中貿易戰、中印邊界衝突、香港問題與兩岸關係緊張，中共內部政治壓力是否轉移到對台工作上，以及大陸國家主席習近平對未來企圖心仍未滅，後續的對台政策應密切關注。

陸委會舉行的第24次諮詢委員會議，主題為「中國大陸『十四五』規劃及『2035 遠景目標』對中國大陸、兩岸經貿及台商之影響及因應建議」。與會委員在會上表示，習近平政權在十九大前達到顛峰，其後中國大陸經濟下滑、美中貿易戰、中印邊界衝突、香港問題與兩岸關係緊張，讓習近平「十四五」時期面臨壓力（包括「十四五」結束時，軍改滿10年、第三任期過半與接班問題），中共內部政治壓力是否轉移至對台工作上，美國總統當選人拜登上任後的美中關係發展，是重要觀察指標，同時，大陸提出2027年實現建軍百年目標，顯示習近平對未來之企圖心未減，後續對台政策，應密切關注。

還有部分委員指出，大陸「十四五」與兩岸相關議題並無新措施或觀念，惟兩岸融合發展、兩岸共同市場、台商參與新基建與「一帶一路」、協助台商赴陸上市等正式列入五年規劃及其後續具體落實作為，須加以注意、加強掌握，並防範中共藉對台經貿統戰體現「一國兩制」之認知作戰。另有部分委員提醒，我金融政策應注意陸方政策動向，防範陸方施壓威脅，以避免影響國內金融及社會安全。

此外，有部分委員提到，大陸一方面希望民企發揮想像與創意，促進經濟發展，另一方面又擔心私部門蓬勃發展，造成政權威脅，而加以收緊，相關情勢發展，值得關注。同時，中共不斷加大對國企的培植與支持，提高對外競爭優勢，是否成為大陸突破美國封鎖策略的利基，也值得關注。