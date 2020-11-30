澳洲總理抗議陸方發言人 陸回批澳自己要深刻反思

大陸外交部發言人趙立堅日前在個人推特上刊發了一張譴責澳洲軍隊在阿富汗暴行的相關漫畫。澳洲總理莫里森看到後要求中方道歉。大陸外交部發言人華春瑩下午表示，澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉。

大陸漫畫家「@烏合麒麟」日前畫出一幅漫畫，一名澳洲士兵用匕首抵著一名阿富汗少年的喉嚨。這幅漫畫是抨擊澳洲軍人日前公布在阿富汗的戰爭罪行。

大陸外交部發言人趙立堅在其個人推特上引用了這幅漫畫，不料引起莫里森的抗議。

華春瑩今天下午在外交部例行記者會上回應媒體詢問時表示，澳洲的一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行。這是澳媒體自己報導出來的，也得到澳洲國防部調查報告的確認。

澳洲國防軍司令坎貝爾就此舉行了記者會介紹報告的內容。報告披露的細節令人震驚和毛骨悚然。其中包括將成年男子和男孩集中起來槍殺，或者蒙眼割喉；將2名十四歲的男孩割喉後裝入口袋投入河流；而且還要求新兵槍殺戰俘以「練手」等。澳方這些殘暴的罪行受到了國際社會一致的強烈譴責和聲討。

華春瑩指出，澳方對她同事（趙立堅）的個人推文反應如此強烈，是想說明澳方有軍人冷酷地殺害阿富汗無辜平民有理，但有人譴責這種冷酷罪行反而無理了嗎？阿富汗人民的命也是命。澳洲政府應該做的是深刻反思，並將兇手繩之以法，向阿富汗人民作出正式的道歉，並向國際社會鄭重承諾永遠不再犯這種可怕的罪行。

華春瑩對提問媒體說，「你剛才講到他（莫里森）說，中國政府應該feel ashamed（感到羞愧），那麼澳大利亞的軍人派到阿富汗去是不是澳大利亞政府的行為？澳大利亞有軍人犯下如此殘暴的罪行，澳大利亞政府是不是應該feel ashamed，是不是應該為他們的軍人在阿富汗殘殺無辜的平民feel ashamed？」