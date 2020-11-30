反制美國 陸外交部宣布：就涉港問題制裁美方4人

大陸外交部發言人華春瑩今天宣布，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國家民族基金會亞洲事務高級主任約翰·克勞斯、美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主任羅薩里奧、項目主任薛德敖等4人實施制裁。

據澎湃新聞報導，華春瑩今天主持大陸外交部記者會，有記者提問，美國國務院和財政部此前以所謂鎮壓香港異見人士為由，宣布制裁4名中國政府和香港政府官員。中方對此作何回應？

華春瑩表示，正如中方日前已經指出的，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，強烈譴責。

華春瑩並宣布，針對美方的錯誤行徑，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國家民族基金會亞洲事務高級主任約翰·克勞斯，美國國際事務民主協會亞洲項目負責人阿南德、香港分部主任羅薩里奧、項目主任薛德敖等4人實施制裁。

華春瑩強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應該立即停止插手香港事務，不應再干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。