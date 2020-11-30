涉漢語教學風波 內蒙古多名官員被免職

內蒙古官方8月推行強化漢語的教學語言改革，掀起當地大規模罷課示威，內蒙古自治區教育廳廳長侯元最近被免職，疑因事件遭問責下台。

據內蒙古日報報導，內蒙古人大常委會11月26日在會議上任免職名單，決定免去包振玉的自治區人民政府秘書長職務，侯元的自治區教育廳廳長職務，以及王俊峰的自治區應急管理廳廳長職務。

報導沒有披露三人被免的原因，但其中王俊峰因捲入煤炭貪腐，因「涉嫌嚴重違紀違法」被查，應與漢語教學事件無關。

報導稱，內蒙古師範大學黨委書記黃雅麗出任教育廳黨組書記，並提名出任教育廳廳長。黃雅麗曾任內蒙古工業大學副校長、自治區婦聯副主席、呼和浩特市委常委兼組織部部長等職。