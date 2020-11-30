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中共軍演又來了 陸方宣布明起黃海南部實彈射擊
據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布雲航警2020（0061）指出，黃海南部，11月30日至12月5日，每天7時至18時在：
「34-45.948N 119-19.728E、34-49.977N 119-18.947E、34-52.688N 119-20.308E、34-51.861N 119-23.816E、34-48.533N 119-23.554E」
上述諸點連線範圍內，進行實彈射擊。禁止駛入。
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