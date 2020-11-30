搞迷信活動接受高檔美容 新疆女貪官遭開除黨籍、公職

據央視新聞，日前，經中共中央批准，中共中央紀委國家監委對新疆維吾爾自治區政府前黨組成員、副主席任華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

報導指，經查，任華喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠，處心積慮對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和購物、高檔美容等奢靡消費安排，違規出入私人會所，違規收受禮品、禮金；不按規定報告個人有關事項，違規參加自發成立的校友會；違規放貸並獲取大額回報，借用管理和服務對像大額錢款謀利；把公權力當成謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬以及土地受讓等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

報導稱，任華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據中國共產黨紀律處分條例、中華人民共和國監察法、中華人民共和國公職人員政務處分法等有關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予任華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其新疆維吾爾自治區第九次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。