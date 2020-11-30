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林鄭月娥：有了國家安全法 香港已徹底改變

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）《南華早報》周一 (11月30日)刊出香港特首林鄭月娥專訪。她表示，經過去年的抗議，「她現在更有信心與決心」。

她說：「我只能說我重拾了信心。經歷了這麼一個創傷期，當時整個社會似乎都在說政府做得不對，當時大家甚至身邊的朋友、同事都在逼我做一些我覺得不正確的事情。」

她以調查警察為例表示，「我當時真的不認為這是正確的，現在也不認為是正確的。」

她強調自己在「不應有的壓力下」以及外界對她的家人「人身攻擊和恐嚇」下失去信心，但她現在已恢復自信。

林鄭月娥對《南華早報》坦誠，認為港府的做法可以「更精致、更細膩」，「花更多的時間來解釋和參與」，也會加強傳播機制。「我想說的是，即使到現在，政府的那個傳播機制也有待改進。」

爭議逐一回應

談到香港國安法，林鄭月娥說：「香港已徹底改變。」她提到，香港現在有了國家安全法，有了相關安全保障，「不會讓香港成為中華人民共和國國家安全的缺口」。

她強調，中央政府可以更有信心，「讓香港更好地融入國家發展」，使金融、信息科技和航空業可以做得更好。她認為這樣「香港人，尤其是年輕一代會有更多機會和更好的未來」。

在專訪中，林鄭月娥提到，「司法改革和司法獨立是兩回事」。她表示，司法機關是《基本法》規定的香港政治架構中的一個機構，任何機構若有改進空間都可以進行改革。她說自己正在改革公營部門，而立法會正在改革議事規則，以防止廣泛的 「拉布」，也就是已冗長言說拖延議案表決。

她聲稱，「在任何情況下，司法機關的獨立審判權都不會受到干涉，因為這是《基本法》規定的」。她強調，任何人都不應該考慮告訴法官如何審判，即使是行政長官也不行。

記者問到她有關香港最近出現的移民潮，自己是否應該負責。她說：「這不是行政長官該負責的問題。」

她強調，香港是一個非常自由的地方，歷史上香港經歷過困難時期，也看到過類似的移民現象。她以股市、樓市未下跌為例表示港人依舊對這個城市充滿信心。

她分析表示，離開香港是「個人的選擇」，希望大家能夠客觀地看待此事。她說：「問問自己，喜歡去年看到的香港，還是希望看到一個依然穩定、繁榮、能夠向前發展的香港？」

林鄭：為了戰役重振

談到香港疫情再起，林鄭月娥說港府「每天都在改進」，透過香港人更習慣的媒體，「以更有效、更少官僚和官方的方式接觸到香港人」，讓港人了解港府措施。

她表示，港府在過去的11個月裡，在某些時間段實現了「零感染」的目標，但如果人們不遵守防疫規則，任何政府官員都無法承諾實現這個目標。

她說：「如果人們繼續有所有的社交聚會，和人群聚集，摘下口罩，無論什麼政策，應該有實現零感染的效果，都不會導致零感染。

林鄭月娥表示，面對疫情，港府有三個常用語：迅速、確實和強硬。她認為目前強硬不足，「在對老百姓的行為，對企業的行為更加嚴厲還是有空間。港府正研擬加強法律的力度，進行強制性的規定。

她提到，香港在應對疫情上如果與中國和澳門相比，最大的差別就是「對政府的不信任」。她認為這是香港經過長期的社會動蕩、暴力，和不信任的後果，也造成香港在防疫上的負面效應。

她在專訪中也談到，因為 「一國兩制 」的緣故，香港領導人是「世界上最艱難的工作之一」。但因為自己對於「一國兩制 」有承諾、有熱情以及責任，所以願意成為「工作狂」

她說：「除了工作，我什麼都不做 我最近甚至沒有時間和我老公說話......因為我把每一分鐘的時間都用在了工作上。在香港有很多工作要做。」

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