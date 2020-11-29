談拜登對中政策 陸學者王緝思：競爭為主 合作為輔

北京大學國際戰略研究院院長王緝思近日表示，認同政治已成為全球政治的一個重要方面，中美關係不能拋開認同政治問題。他並表示，在美國新任總統拜登上台後，仍然會看到沒有川普的「川普主義」；對中國政策以「競爭為主，合作為輔」的實質不會變。

據香港中評社報導，為紀念復旦大學歷史學系建系95周年，太平洋論壇系列講座於27日在線上舉行。王緝思受邀出席講座。

針對中美關係，王緝思指出，需要看到全球社會經濟、政治的歷史性變化，它帶動影響中美兩國國內的政治經濟和社會變化。

他強調，外交的基礎是國內政治，大國尤其如此。中美關係的滑坡（惡化）根本上是兩國國內政治變化造成的。美國國內遇到了種種難題，無論是政治、經濟還是社會文化，都不會因為政黨的改變而化解，在拜登上台後，仍然會看到沒有川普的川普主義，而國內面臨的問題會在很長一段時間內持續存在。

王緝思指出，拜登政府的對華政策和對華態度的實質不會變，一方面是要競爭或者遏制中國，一方面要在某些範圍內合作，但「競爭為主，合作為輔」的實質不會變。與川普不同的是，拜登在經貿問題上會更加重視經貿規則。

王緝思說，中美關係的核心問題，包括新疆問題、西藏問題、香港問題以及台灣問題，都涉及到認同政治。放眼全球，認同政治已成為全球政治的一個重要方面，特別是在美國，包括歐洲、中東、非洲，任何地方身分政治問題都在上升。對中國來說，大家的認同是中華民族，但也有認同政治的問題，比如說香港、台灣部分人對中華民族認同開始淡化，西藏地區的民族分裂勢力也在活躍。

「中美關係不能拋開認同政治問題。」王緝思認為，在討論中美關係時，需要特別注意觀察兩個國家的國內政治，包括經濟變化、社會變化、價值觀以及意識形態。他特別指出了華人華僑的身分政治問題。「現在有500萬華人在美國生活，其中有200萬是在中國出生的。這些人已經開始影響美國的政治，但是這些人的身分政治是忠於中國還是忠於美國仍需進一步討論。」