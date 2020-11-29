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澳洲智庫曝 「拘留中心」 新疆官方秀實景照反駁是敬老學校

香港01 / 施予
報告中所稱的拘留中心（坐標：38.8367N，77.7056E），實際上是新疆喀什地區麥蓋提縣敬老院。圖擷自新浪新聞
報告中所稱的拘留中心（坐標：38.8367N，77.7056E），實際上是新疆喀什地區麥蓋提縣敬老院。圖擷自新浪新聞

近年來，新疆人權問題一直備受國際社會熱議。日前，以澳洲戰略政策研究所（ASPI）為首的西方智庫及媒體發布《記錄新疆居留制度》報吿，稱根據衛星地圖推斷，新疆近年新增很多「拘押設施」。對此，新疆官方曬出實景圖予以反駁。

ASPI的涉疆報吿聲稱，研究人員找到了新疆約380個疑似「集中營」的地方，且根據最新的衛星圖像顯示，中國仍在進行擴建。對此新疆維吾爾自治區周五（27日）召開新聞發佈會，用實景圖片證明這些報吿中所稱的「拘留中心」實際上均為敬老院、學校等民事機構。

新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦發言人伊力江·阿那依提表示，西方有關智庫利用所謂衛星圖像研究新疆，並作出各種聳人聽聞的推斷，完全是故弄玄虛、混淆視聽的伎倆。

伊力江·阿那依提舉例，ASPI在其發佈的所謂報吿中，荒謬地將新疆擁有外牆的建築都視為「拘留中心」，其實這些所謂「拘留中心」都是民事機構，「『報吿』中所稱吐魯番市『拘留中心』，實際上是當地行政機關的辦公大樓；所稱喀什地區『拘留中心』，實際上是當地敬老院、物流園、學校等，這些在谷歌、百度地圖中均有標註。」

伊力江·阿那依提說，事實上，像ASPI等一些所謂獨立智庫，根本就不是學術研究機構，而是美國政府操縱的反華工具，其所謂的研究內容純屬主觀臆造和捕風捉影，充滿了偏見和敵意。

他續指，有關智庫的觀點和線索要麼來自美國反華非政府組織，要麼使用無從證實和溯源的所謂目擊證據，甚至還把互動式地圖說成是衛星圖片，十分荒唐可笑，連澳學術界都認為毫無學術價值。對於這種顛倒黑白、編織謊言的拙劣表演，國際社會嗤之以鼻。

他進一步指出，新疆是開放的，根本不需要用衛星圖像來了解新疆，歡迎所有秉持客觀公正立場的外國人士到新疆參訪，了解真實的新疆。值得關注的是，ASPI在此次的涉疆報吿最後，公開承認獲得美國國務院資助。

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文章授權轉載自《香港01》

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