港政務司長：加強港人國家安全教育勢在必行

香港政務司司長張建宗說，行政長官日前發表的施政報告，兼具短中長期的政策措施，不會因本屆政府任期所限而只顧做短期工作，展示特區政府的承擔及長遠眼光，希望為香港帶來新希望。

據官方香港電台報導，張建宗在網誌說，施政報告全面、豐富、務實和進取，是具前瞻性和開創性的施政藍圖。面對經濟不景氣，政府明白基層市民的困難，報告在教育、勞工福利、醫療衛生等範疇提出多項新措施，紓解民困。當務之急是防疫抗疫，政府會全力嚴控抗疫，相信香港必定可走出困局。

他又提到，國家安全教育對於全面保障國家安全和香港繁榮穩定發揮重要作用，特區政府加強港人國家安全教育勢在必行。

張建宗說，特區政府會用好每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。將於12月4日的「憲法日」舉辦座談會，邀請法律專家及學者等，與市民分享國家安全的重要性。