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人民日報：香港融入大陸發展 何愁「東方之珠」不再

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
11月4日，大陸國家主席習近平（右）赴上海的中國國際進口博覽會，藉由這個場合與香港特首林鄭月娥（左）會面。 圖／路透
11月4日，大陸國家主席習近平（右）赴上海的中國國際進口博覽會，藉由這個場合與香港特首林鄭月娥（左）會面。 圖／路透

大陸官媒人民日報發表評論，指香港行政長官林鄭月娥所作施政報告，務求在政治上正本清源，經濟上多元並進，民生上著力改善。評論稱，在北京大力支持下，香港充分利用「近水樓台先得月」的優勢，更好融入大陸國家發展大局，何愁「東方之珠」光彩不再。

文章認為，香港最需要的是珍惜當前來之不易的穩定勢頭，減少人為製造的對立和內耗，將精力聚焦在搞建設、謀發展上。

評論稱，香港也要布局長遠，逐步解決制約長遠發展的瓶頸問題。近來，香港社會圍繞司法改革、教育改革等問題出現熱烈討論，「是時候改革了」的聲音日益響亮。以改革的勇氣破解難題、清除積弊，香港才能真正迎來解決深層次經濟社會矛盾的希望。

評論認為，與大陸的深度聯結，也早已牢牢嵌入香港日常生活的肌理之中，香港絕無脫離大陸而單獨存在與發展之可能。面向未來，在北京的大力支持下，充分利用「近水樓台先得月」的優勢，更好融入大陸國家發展大局，香港何愁經濟復甦無期、民生改善無望，何愁「東方之珠」光彩不再。

香港 北京

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