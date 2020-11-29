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人民日報：香港融入大陸發展 何愁「東方之珠」不再
大陸官媒人民日報發表評論，指香港行政長官林鄭月娥所作施政報告，務求在政治上正本清源，經濟上多元並進，民生上著力改善。評論稱，在北京大力支持下，香港充分利用「近水樓台先得月」的優勢，更好融入大陸國家發展大局，何愁「東方之珠」光彩不再。
文章認為，香港最需要的是珍惜當前來之不易的穩定勢頭，減少人為製造的對立和內耗，將精力聚焦在搞建設、謀發展上。
評論稱，香港也要布局長遠，逐步解決制約長遠發展的瓶頸問題。近來，香港社會圍繞司法改革、教育改革等問題出現熱烈討論，「是時候改革了」的聲音日益響亮。以改革的勇氣破解難題、清除積弊，香港才能真正迎來解決深層次經濟社會矛盾的希望。
評論認為，與大陸的深度聯結，也早已牢牢嵌入香港日常生活的肌理之中，香港絕無脫離大陸而單獨存在與發展之可能。面向未來，在北京的大力支持下，充分利用「近水樓台先得月」的優勢，更好融入大陸國家發展大局，香港何愁經濟復甦無期、民生改善無望，何愁「東方之珠」光彩不再。
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