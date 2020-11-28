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雅魯藏布江下游水電開發案敲定 恐引發國際關切

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸在「十一五」和「十二五」期間，已於海拔3,300公尺的雅魯藏布江中游興建「藏木水電站」，該水電站設計年發電量25億千瓦時，是西藏第一座大型水電站。新華社
大陸在「十一五」和「十二五」期間，已於海拔3,300公尺的雅魯藏布江中游興建「藏木水電站」，該水電站設計年發電量25億千瓦時，是西藏第一座大型水電站。新華社

據《中國能源報》報導，中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇26日在中國水力發電工程學會成立40周年紀念大會上，證實大陸已經敲定雅魯藏布江下游水電開發案，預計將在「十四五」期間（2021年至2025年）推動。

晏志勇表示，中共中央關於制定「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議中明確提出，「實施雅魯藏布江下游水電開發」。他指出，這在中共中央文件中是史無前例的，寫得很清楚，是「實施」。他形容，這對中國水電行業來講，是一次歷史性機遇。

晏志勇稱，中國電力建設集團有限公司將是雅魯藏布江下游水電開法案的建設施工企業。他認為，雅魯藏布江下游水電開發不僅是一項水電工程，而是「五大工程」：生態工程、國家安全工程、民生工程、國家重大的能源工程、國際合作工程。

雅魯藏布江發源於西藏西南部喜馬拉雅山北麓的傑馬央宗冰川，繞過喜馬拉雅山脈最東端的南迦巴瓦峰後轉向南流進入印度，在孟加拉與恒河匯流後注入孟加拉灣。

雅魯藏布江水量與水能資源豐沛，但因流經中國、印度、孟加拉，因此關於中國大陸將在雅魯藏布江建造最大規模水力發電站的消息，一直受到國際尤其是印度的高度關切，除上游生態環境恐因水電站的興建受到到影響，印度也擔心水資源遭到攔劫。

晏志勇表示，雅魯藏布江下游水電站投入運行後，每年可為西藏帶來人民幣200億元以上的財政收入，加上水電站開發對於基礎設施建設的拉動作用等，西藏的發展必將發生「翻天覆地」的變化。

晏志勇指出，雅魯藏布江下游近6,000萬千瓦水電的開發，每年將可提供近3000億度清潔、可再生、零碳的電力。

中國能源報報導，西藏水能資源理論蘊藏量在2億多千瓦左右，占大陸全國的30%，居各省區市之首。西藏水能資源主要集中分布在雅魯藏布江、怒江、瀾滄江和金沙江幹流。

其中，雅魯藏布江流域幹流水能資源最為豐富，理論蘊藏量近8,000萬千瓦，其下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2,000公尺的落差，匯集了近7,000萬千瓦的技術可開發資源，規模超過3座三峽電站。

報導稱，目前西藏水電資源開發程度極低，僅為技術可開發量的1%左右。雅魯藏布江下游水電的開發，對西藏經濟社會發展和中國能源電力行業發展都具有重大歷史意義和現實意義。

西藏 印度 孟加拉

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