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挨批不推行全民病毒檢測 林鄭月娥說難處

中央社 / 香港28日電

對於有人批評港府一直不推行2019冠狀病毒疾病全民病毒檢測，行政長官林鄭月娥今天說出難處，包括「反送中」運動後市民對政府信任減少，以及香港沒有中國大陸的「體制優勢」等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情年初爆發以來，本地感染人數時高時低，先後出現四波較嚴重疫情，而最新一波正在發生，昨天有92人確診。

綜合媒體報導，中國工程院院士鍾南山昨天指出，在防疫上，香港當務之急是「要做一個全民檢測」。

對於如何將病毒「清零」，日來香港社會也在熱議，提出強制全民檢疫的聲音十分強烈，另有人建議加強堵住病毒傳播的漏洞等。

有關全民檢測病毒，林鄭月娥今早接受商業電台訪問時說，香港推行全民強制檢測不可行，並說在修例風波（反送中）後，市民對政府信任少了，政府抗疫工作比較困難，要做到疫情長期「清零」有難度。

她又說，曾向北京中央解釋，不能像大陸般在港進行全民病毒檢測，原因是香港沒有「你的體制優勢」，又沒有「你人民那種相對服從」。

她說，如果硬將大陸的防疫方式搬到香港，不但得不到希望看到的效果，還可能會有反效果。

林鄭月娥表示，雖然香港未能做到「清零」，但在防疫過程中也爭取到喘息的機會；她又以美國為例說，當地確診案不停增加，香港卻還有喘息機會，有時可以讓學校恢復上課，有時可以放寬社交距離。

她強調，「清零」是有困難，但會努力去做。

回顧過去10個月的抗疫工作，林鄭月娥承認，在預防海外移入方面，由於種種原因，時有鬆懈，比如因為同情航空業及海運業而作出的寛鬆安排，結果有人不守規則，導致病毒散播。

她說，當局對此感到無奈，目前已全面收緊，即將指定酒店接收須隔離檢疫的人員，並會安排指定車輛接送他們到酒店，類似大陸的封閉管理。

香港年初爆發疫情後，至今累計逾6000人確診，先後出現四波較嚴重的疫情。大致而言，首波疫情自大陸傳入，第二波由海外留學生返港後傳播，第三波由來港機組人和船員傳播，最新一波疫情也由境外移入。

綜合媒體和醫學專家的說法，香港每波疫情的爆發都揭露出政府在防疫上存在漏洞，比如林鄭月娥提及對航空業和海運業的防疫鬆懈。

最新一波疫情中，有醫學專家指出，這一波的病毒首先由海外移入，比如尼泊爾入境者，他們入境後到自行選擇的酒店進行隔離檢疫，期間搭乘公共交通工具前往酒店途中散播病毒，入住酒店後又有親友看望，再次傳播病毒。

為此，當局將會勒令酒店分開一般住客和須檢疫者的房間，接受檢疫者下機後將由指定車輛送到酒店，隔離期間親友不能看望。

另外，如同林鄭月娥所說，在「反送中」之後，當局的防疫工作面對一定困難。比如，北京方面曾於9月派人來港協助香港進行病毒核酸檢測，期間就受到泛民主派團體和人士的杯葛，聲稱擔心政府藉此收集個人資料並送到大陸，結果接受檢測的人數未如理想。

香港 疫情 酒店

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