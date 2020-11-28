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學者呼籲北京 拜登上任就派高級代表團訪美

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為大陸國家主席習近平2013年底，在北京人民大會堂會見時任美國副總統拜登。路透
圖為大陸國家主席習近平2013年底，在北京人民大會堂會見時任美國副總統拜登。路透

拜登將於明年1月20日就任美國總統，被大陸視為是改善中美關係的新契機。中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任李巍接受中評社專訪時呼籲北京當局，應在拜登上台三個月內，在疫情形勢允許的下，派遣高級代表團訪問華盛頓。

對於拜登上台後如何改善中美關係，李巍建議，中方無需太過「矜持」，在拜登上台之初，應該大膽採取主動措施，因為一個健康穩定的中美關係符合中國的利益，中方主動塑造中美關係的能力也已經大大增強。

李巍為此提出四個建議。首先，在拜登上台三個月內，在疫情形勢允許的情況下，中方應派遣至少是副國級的高級代表團到訪華盛頓。一方面向拜登當面表示祝賀，傳遞中方改善中美關係的誠意；另一方面，可以表達對美國抗擊疫情的支持和對美國最終能夠戰勝疫情的信心。

第二，中國要準備一份同美國政府合作的詳細清單，並列出北京希望解決的問題。尤其重要的是，大陸應拿出實質辦法幫助美國應對疫情，提出一個應對全球疫情的詳細合作方案，包括疫苗研發、國際合作、信息共享、人員支持等。

李巍強調，要像當年合作反恐和合作應對金融危機一樣，以共同「抗疫」為契機，把中美合作推到一個新的階段。

第三，應對氣候變化是拜登政府的重要訴求，中國應快速就氣候變化問題拿出一個清單謀求合作。

第四，在貿易問題上，由於拜登面臨巨大的經濟復甦的壓力，中國應提出一些經濟合作方案並繼續兌現承諾，增加從美國的進口。

李巍指出，拜登是近幾任美國總統中最熟悉中國的一位，曾見過中國的四代領導人，和中國的學界、政界、商界也保持密切聯繫。

李巍強調，北京一定要抓住2021年的前三個月，甚至是上半年的黃金窗口期，「如果這一次錯失良機的話，中美關係改善的機會將更加渺茫」。

拜登 疫情 習近平

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