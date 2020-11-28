受美國制裁 林鄭月娥：我每天只能用現金買東西

在美國制裁之下，香港特區行政長官林鄭月娥近日接受香港國際財經台（HKIBC）訪問時透露，現在沒有銀行能為她提供服務，她每個月薪水只能領現金，每天只能用現金買東西，因此家裡有大量的現金。

港版國安法通過並實施後，美國財政部8月7日就宣布制裁包括林鄭月娥在內的11名中港官員。林鄭月娥當時接受大陸媒體訪問時曾表示，被美國制裁後，她的信用卡就不能刷了。

接受HKIBC專訪時，在被問到美國的制裁是否對生活帶來不便，林鄭月娥透露，她作為香港的首長，沒有銀行能提供服務，她每天只能用現金買所有的東西。

林鄭月娥表示，她家中有大量的現金，港府現在發給她的薪水也是用現金，因為她已經沒有銀行帳戶了。但她強調，因維護國家安全而受到制裁是她的榮幸。

香港經濟日報今年稍早曾報導，香港特區行政長官辦公室在回應立法會議員有關財政預算案書面質詢時表示，林鄭月娥2020至2021年度的薪金預算開支為港幣521萬，平均月薪超過港幣43萬元，約為新台幣158萬元。

亦即，林鄭月娥現在每個月發薪後，都得捧著新台幣158萬元現金回家中放。