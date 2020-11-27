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滬深港通擴大股票範圍 達成2共識

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
滬、深、港三大交易所就同步擴大滬深港通股票範圍達成共識。美聯社
滬、深、港三大交易所就同步擴大滬深港通股票範圍達成共識。美聯社

為完善互聯互通機制，港交所官網27日公告，滬、深、港三大交易所就同步擴大滬深港通股票範圍達成共識：科創板股票納入滬深港通標的範圍、在港上市的生物科技公司納入港股通標的範圍。

港交所指出，之前，滬深港三所就科創板A+H股上市公司股票納入滬深港通股票範圍安排達成共識。近日，滬深港交易所進一步協商決定，科創板公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，該股票將根據滬港通現有規定調入滬股通股票範圍，其對應的H股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍。

此外，考慮到科創板實施投資者適當性管理，港交所表示，通過滬股通買賣科創板股票的投資者擬限於依據香港相關規則界定的機構專業投資者。相關規則待兩地監管機構批准。

下一步，滬深港交易所將積極推進相關業務技術準備工作。預計於2021年初完成市場準備工作後將上述科創板股票納入滬深港通股票範圍。

另一共識是在港上市的生物科技公司納入港股通標的範圍。滬深港三所經協商一致同意，對於根據香港聯合交易所有限公司「主板上市規則」第18A章節上市的生物科技公司的股票，如果其屬於相關恒生綜合指數成份股或滬深港交易所上市的A+H股上市公司H股的，該股票將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍。

下一步，滬深港交易所將積極推進完成相關市場準備工作。預計自本公告發布之日起一個月後將上述生物科技公司股票納入港股通股票範圍。股份名稱結尾不含「B」字標識且在本公告發布之時已是港股通股票的生物科技公司則不受影響。

未來，滬深港三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制，推動兩地資本市場的協同、穩定、健康發展。

港股 深港通

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