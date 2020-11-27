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香港今增92例確診 確診超過6000人

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港疫情再度惡化。美聯社
香港疫情再度惡化。美聯社

香港今日新增新冠肺炎確診92例，是爆發第四波疫情以來單日最多的個案，現香港累計確診突破6000例，達6039例。

據港媒香港電台報導，今日的確診病例中，有89例屬於本土病例，17例源頭不明。

香港衛生防護中心表示，香港養和醫院可能出現小型爆發，一名從8月入住醫院的77歲女病人近日出現發燒，他是初步陽性個案，但於昨晚離世。曾經搶救該名病患的醫護人員要接受檢疫，亦有病人要在病房接受隔離。而這名病人一直有親友照顧，曾探望這名病人的家人也在近日感到不適。

而今日新增的不明源頭的病例中，包括退休人士、家庭主婦、在職人士，遍佈香港多的地區。一名14歲就讀旺角聖公會諸聖中學的男學生也確診，學校需要停課14日。

而今日的初步確診當中，瑪嘉烈醫院一名兒科護士初步確診。而護士曾經接觸4個嬰兒，已經被列為密切接觸者。

香港 新冠肺炎 發燒

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