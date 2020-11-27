鍾南山：有病患同時得新冠與流感 需加速分辨

中國工程院院士鍾南山今日表示，有病患同時得到A型流感與新冠肺炎，未來需要有設備能快速檢測出是得到流感，還是新冠肺炎。

據陸媒綜合報導，鍾南山今日參加在深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會。

他說，目前已知有4例同時患有H1、H3亞型病毒的A型流感和武漢肺炎的病例。因此，未來就需要快速的檢測設備，快速檢測出患者得的是新冠肺炎還是流感。

鍾南山接著表示，流感與新冠肺炎的防護方法一樣，都需要戴口罩防護。目前統計結果也顯示，在中國大陸40種法定傳染病中，今年流感發生率大大降低。

針對目前關注度最高的疫苗，鍾南山指出，自然免疫不現實、不科學、不人道。目前臨床試驗中的 14 種新冠疫苗當中，中國大陸的疫苗是扎實往前走的，不會比已經公布了的一些三期結果的國外疫苗落後。

鍾南山表示，美國生技公司莫德納（Moderna）和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）公布的結果中，有效率和保護效率超過90%，但這個數據只是其中一個指標，是否是「好疫苗」，還需考慮到其他的因素，如是否方便生產，是否會產生副作用，抗體維持時間長度，運輸和保存的成本等。

他認為，經驗顯示，要找到可供大範圍使用的「好疫苗」，至少需5至6年，目前起碼也要2至3年。