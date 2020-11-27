鍾南山：已有人同時得流感新冠肺炎 需迅速分辨

中國工程院院士鍾南山今天說，已經知道有病例是同時患有A型流感和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），未來需要有設備能快速檢測出是流感還是新冠肺炎。

根據陸媒21世紀經濟報導，鍾南山今天是在於深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會上，針對疫情受到外界關注的問題做相關報告。

隨著冬季來臨，流感進入爆發期，鐘南山指出，目前已知有4例同時患有H1、H3亞型病毒的A型流感和新冠肺炎的病例。基於此，未來就需要快速的檢測設備，快速檢測出患者得的是新冠（新冠肺炎）還是流感。

他說，目前看來，兩者防護方法是一樣的。透過戴口罩等方式，目前統計結果顯示，在中國40種法定傳染病中，今年流感發生率大大降低。

在疫苗方面，鐘南山說，目前在臨床試驗中的14種新冠疫苗當中，「中國的疫苗是扎扎實實往前走的，我們不會比已經公布了一些三期結果的國外疫苗落後」。

他表示，美國生技公司莫德納（Moderna）和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）公布的結果中，都有有效率和保護效率超過90%的數據，但這個數據只是其中一個指標，是否是「好疫苗」，還要考慮其他的因素，例如是否方便生產，是否會產生副作用，抗體維持時間長度，運輸和保存的成本等等。

他認為，依照過去的經驗，要找到可供大範圍使用的「好疫苗」，至少需要5至6年，目前來看起碼需要2、3年。