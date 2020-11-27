快訊

兆豐前董座蔡友才「鑒機案」獲利2億多 求刑12年僅輕判9個月

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

鍾南山：已有人同時得流感新冠肺炎 需迅速分辨

中央社 / 上海27日電

中國工程院院士鍾南山今天說，已經知道有病例是同時患有A型流感和2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），未來需要有設備能快速檢測出是流感還是新冠肺炎。

根據陸媒21世紀經濟報導，鍾南山今天是在於深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會上，針對疫情受到外界關注的問題做相關報告。

隨著冬季來臨，流感進入爆發期，鐘南山指出，目前已知有4例同時患有H1、H3亞型病毒的A型流感和新冠肺炎的病例。基於此，未來就需要快速的檢測設備，快速檢測出患者得的是新冠（新冠肺炎）還是流感。

他說，目前看來，兩者防護方法是一樣的。透過戴口罩等方式，目前統計結果顯示，在中國40種法定傳染病中，今年流感發生率大大降低。

在疫苗方面，鐘南山說，目前在臨床試驗中的14種新冠疫苗當中，「中國的疫苗是扎扎實實往前走的，我們不會比已經公布了一些三期結果的國外疫苗落後」。

他表示，美國生技公司莫德納（Moderna）和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）公布的結果中，都有有效率和保護效率超過90%的數據，但這個數據只是其中一個指標，是否是「好疫苗」，還要考慮其他的因素，例如是否方便生產，是否會產生副作用，抗體維持時間長度，運輸和保存的成本等等。

他認為，依照過去的經驗，要找到可供大範圍使用的「好疫苗」，至少需要5至6年，目前來看起碼需要2、3年。

新冠疫苗 流感

延伸閱讀

世衛：大規模接種COVID-19疫苗 非洲缺乏準備

疫情惡化 鍾南山呼籲：香港要做全民核酸檢測

阿斯特捷利康擬再行試驗 俄羅斯自薦組合疫苗

川普：冠狀病毒疫苗下週起交付遞送

相關新聞

陸漁船上周救起4台灣科研潛水人員 救援細節曝光

我四名台灣科研潛水作業人員在本月19日在澎湖外海遇難，被大陸漁船救起送回，當天救援情況細節今天曝光。

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

日前提出以「北平模式」統一台灣的大陸國台辦前副主任王在希近日又提出，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」對立起來。他指出...

王毅：單邊、零和博弈解決不了問題

大陸國務委員兼外交部長王毅今日表示，當今世界面臨百年變局，國際形勢加速調整變革，疫情再次表明，單邊主義、零和博弈解決不了...

通識課教「習思想」？ 港府：學生須了解中國發生的事

港府將加強學生的國民教育，但對於是否將教授「習思想」？香港政務司長張建宗表示，學生必須了解中國大陸正在發生的事，這並非要...

陸學者：中日關係面臨三大挑戰

中國社科院日本研究所研究員呂耀東與國際關係學院國際政治學者謝若初兩人撰文表示，中日戰略互信不足、民眾好感下降，以及美國因...

加強國民教育 港通識科要求學生到大陸考察

香港當局銳意改革被視為觸發「反送中」運動「罪魁禍首」之一的通識教育，今後課程將會要求學生到中國大陸考察，此舉相信是要加強...

王在希：解決台灣問題要「和統」與「武統」結合

第六屆中華文化論壇日前在北京舉行，國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希在會中發表主旨演講表示，解決台灣問題的時機需...

習近平提出建設更緊密的中國－東協命運共同體新倡議

第17屆中國—東盟（東協）博覽會和中國—東盟商務與投資峰會開幕式27日上午在廣西南寧舉行。大陸國家主席習近平發表視頻致辭...

北京遞橄欖枝 願與拜登在抗擊疫情等全球議題合作

大陸外交部前副部長傅瑩日前投書紐約時報指出，中美兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。傅瑩...

黃之鋒遭收押因太亮難入睡 不期望獲公平審判

香港民運人士黃之鋒對德國世界報（Die Welt）表示，儘管他被單獨監禁，本週被收押後因明亮的燈光而難以入睡，但他的狀況...

觀察站／軟硬兩手 林鄭真能修復香港？

香港特首林鄭月娥提交其任內第四份施政報告，這份報告延遲月餘公布，還要去北京後重新回爐，但不論是抗疫還是紓困，都沒大意外，...

64%不滿報告、逾半零分 林鄭施政報告滿意度歷史新低

香港特首林鄭月娥發表施政報告後的次日，出席電台聯播節目及立法會答問會。在民主派總辭立法會下，活動再無反對聲音。林鄭稱立法...

熱門新聞

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

任正非：榮耀不要藕斷絲連 要做華為最強的競爭對手

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

特斯拉計畫在陸砸4200萬人幣建廠 生產充電樁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。