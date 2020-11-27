陸漁船上周救起4台灣科研潛水人員 救援細節曝光

我四名台灣科研潛水作業人員在本月19日在澎湖外海遇難，被大陸漁船救起送回，當天救援情況細節今天曝光。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，這艘救起台灣四名科研潛水人員的是福建省漳州市東山縣漁船閩東漁62206。11月19日15時許，閩東漁62206船在東經11824.800＇北緯2306.500附近海域作業，正在駕駛室暸望佘慶水船長發現遠處有四個漂浮的黑點向漁船靠近，判斷可能海上有落水人員，立即駕駛漁船靠近，確認是四名落水人員後，馬上組織船員開展救援，通過拋出船上的泡沫浮球和繩索，由於海上風浪較大，給救援帶來一定的困難，經過一個多小時的救援最終將四名落水人員救上船。

朱鳳蓮表示，被救的四名落水人員上船後精疲力盡，船長佘慶水馬上組織船員安排熱水保暖，準備熱飯熱菜讓四人補充體力。飯後，佘慶水向四人瞭解情況該四名落水人員為台灣人，搭乘遊艇在澎湖潛水進行科硏作業，因為受潮流影響，與母船失去聯繫，已經在海上漂流了6-7小時。

落水人員詢問船長佘慶水是否有辦法幫忙聯繫台灣漁船，恰巧佘慶水有台灣的朋友，立即使用微信聯繫了在台灣的朋友，通過朋友向台灣「海巡署」報告，於當日17時30分左右，台灣海巡署船艇到達該海域，並將四人接回。