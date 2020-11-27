疫情惡化 鍾南山呼籲：香港要做全民核酸檢測

香港疫情惡化，中國工程院院士鍾南山今日表示，香港當務之急是需要進行全民核酸檢測。

據陸媒綜合報導，鍾南山今日參加在深圳舉行的首屆中國衛生健康科技創新發展大會，他在會後受訪時針對香港的疫情作上述表示。

他說，本土病例患者會經常到處跑，加上現在無症狀感染者的感染性也很強，特別是在出現症狀前的五、六天影響比較大。而今天早晨已經有很多香港市民排隊進行核酸檢測，他們既是為了自己的健康，也為了其他人的健康。

鐘南山稱，進行全民核酸檢測能把新冠肺炎患者和健康人群分開，及時切斷感染源。

此外，鍾南山在大會上發表主題演講時說，在中國最早發現新冠肺炎有聚集性感染、報告給有關部門的是湖北中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先，當時是2019年12月27日。經過全系列分析，隨後中國及時向世衛組織報告新冠疫情。