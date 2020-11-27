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王毅：單邊、零和博弈解決不了問題

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
韓國總統文在寅（右一）26日在首爾會見大陸國務委員兼外長王毅（左一）。新華社
韓國總統文在寅（右一）26日在首爾會見大陸國務委員兼外長王毅（左一）。新華社

大陸國務委員兼外交部王毅今日表示，當今世界面臨百年變局，國際形勢加速調整變革，疫情再次表明，單邊主義、零和博弈解決不了本國問題，應對不了全球挑戰。

現正在南韓訪問的王毅，上午先後與南韓總統安全顧問、執政黨議員及國會議長會面，就兩國關係、朝鮮半島等議題交換意見。

據大陸外交部網站消息，王毅向韓國總統統一外交安全特別助理文正仁表示，應堅持多邊主義、加強協調合作，才是克服當前各種危機風險的正道。中方願同韓方共同努力，推動兩國關係行穩致遠。

王毅預計27日下午返國，結束前後共4天的訪問日韓行程。有分析稱，王毅此次出訪日韓，正值美國政府換屆時期，反映北京希望拉攏日韓，避免美國日後聯手兩國對抗中國大陸。

王毅 外交部 南韓

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