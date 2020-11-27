快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通識課教「習思想」？ 港府：學生須了解中國發生的事

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港青年學子近年積極投入抗爭運動，引發港府決定加強「愛國教育」。路透
香港青年學子近年積極投入抗爭運動，引發港府決定加強「愛國教育」。路透

港府將加強學生的國民教育，但對於是否將教授「習思想」？香港政務司長張建宗表示，學生必須了解中國大陸正在發生的事，這並非要討論個人思想，也非討論意識形態或「洗腦」，而是要「認識事實和國家」。

據香港電台報導，張建宗27日表示，港府改革通識科會保留批判思考的目標，會擴大學生知識領域，尤其是認識國家和香港歷史，包括認識大陸的「憲法」、香港「基本法」和國家安全教育。

香港教育局長楊潤雄上午在電台節目中則表示，港府將改革通識教育課程，要求學生到大陸考察，而且非單純觀察，而是要製作專題報告。而相關考察不會算成績，但學生可以透過到大陸考察接觸世界議題，比如氣候變化。

楊潤雄昨日也表示，將大幅度改革通識教育，包含取消具體評分，只給予及格或不及格，並為課程引入國家安全教育等。

香港 考察

延伸閱讀

加強國民教育 港通識科要求學生到大陸考察

提升航空地位 香港將入股珠海機場

港府：將要求現職公務員 同步宣誓效忠基本法

北京稱嚴懲台獨頑固分子 陸委會籲停止挑釁生事

相關新聞

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

日前提出以「北平模式」統一台灣的大陸國台辦前副主任王在希近日又提出，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」對立起來。他指出...

北京稱嚴懲台獨頑固分子 陸委會籲停止挑釁生事

大陸國台辦昨表示，北京將「依法嚴懲台獨頑固分子」，陸委會發言人邱垂正今表示，嚴正警告國台辦及煽動極端對立的陸方言論，不顧...

通識課教「習思想」？ 港府：學生須了解中國發生的事

港府將加強學生的國民教育，但對於是否將教授「習思想」？香港政務司長張建宗表示，學生必須了解中國大陸正在發生的事，這並非要...

陸學者：中日關係面臨三大挑戰

中國社科院日本研究所研究員呂耀東與國際關係學院國際政治學者謝若初兩人撰文表示，中日戰略互信不足、民眾好感下降，以及美國因...

加強國民教育 港通識科要求學生到大陸考察

香港當局銳意改革被視為觸發「反送中」運動「罪魁禍首」之一的通識教育，今後課程將會要求學生到中國大陸考察，此舉相信是要加強...

王在希：解決台灣問題要「和統」與「武統」結合

第六屆中華文化論壇日前在北京舉行，國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希在會中發表主旨演講表示，解決台灣問題的時機需...

習近平提出建設更緊密的中國－東協命運共同體新倡議

第17屆中國—東盟（東協）博覽會和中國—東盟商務與投資峰會開幕式27日上午在廣西南寧舉行。大陸國家主席習近平發表視頻致辭...

北京遞橄欖枝 願與拜登在抗擊疫情等全球議題合作

大陸外交部前副部長傅瑩日前投書紐約時報指出，中美兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。傅瑩...

黃之鋒遭收押因太亮難入睡 不期望獲公平審判

香港民運人士黃之鋒對德國世界報（Die Welt）表示，儘管他被單獨監禁，本週被收押後因明亮的燈光而難以入睡，但他的狀況...

觀察站／軟硬兩手 林鄭真能修復香港？

香港特首林鄭月娥提交其任內第四份施政報告，這份報告延遲月餘公布，還要去北京後重新回爐，但不論是抗疫還是紓困，都沒大意外，...

64%不滿報告、逾半零分 林鄭施政報告滿意度歷史新低

香港特首林鄭月娥發表施政報告後的次日，出席電台聯播節目及立法會答問會。在民主派總辭立法會下，活動再無反對聲音。林鄭稱立法...

大陸七普 延退重大政策依據

大陸第七次全國人口普查登記工作（簡稱七普）正在進行。近日接受《中國新聞周刊》採訪的多位人口學專家表示，由於採取電子化登記...

熱門新聞

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。