通識課教「習思想」？ 港府：學生須了解中國發生的事

港府將加強學生的國民教育，但對於是否將教授「習思想」？香港政務司長張建宗表示，學生必須了解中國大陸正在發生的事，這並非要討論個人思想，也非討論意識形態或「洗腦」，而是要「認識事實和國家」。

據香港電台報導，張建宗27日表示，港府改革通識科會保留批判思考的目標，會擴大學生知識領域，尤其是認識國家和香港歷史，包括認識大陸的「憲法」、香港「基本法」和國家安全教育。

香港教育局長楊潤雄上午在電台節目中則表示，港府將改革通識教育課程，要求學生到大陸考察，而且非單純觀察，而是要製作專題報告。而相關考察不會算成績，但學生可以透過到大陸考察接觸世界議題，比如氣候變化。

楊潤雄昨日也表示，將大幅度改革通識教育，包含取消具體評分，只給予及格或不及格，並為課程引入國家安全教育等。