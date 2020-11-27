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習近平提出建設更緊密的中國－東協命運共同體新倡議

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸國家主席習近平27日在第17屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。新華社
大陸國家主席習近平27日在第17屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會開幕式上致辭。新華社

第17屆中國—東盟（東協）博覽會和中國—東盟商務與投資峰會開幕式27日上午在廣西南寧舉行。大陸國家主席習近平發表視頻致辭，提出建設更緊密的中國－東盟命運共同體的4點倡議。

習近平表示，中國和東協（大陸稱「東盟」）山水相連、血脈相親，友好關係源遠流長。7年來，雙方互聯互通不斷加速，經濟融合持續加深，經貿合作日益加快，人文交往更加密切，中國－東盟關係成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。

習近平說，當今世界正在經歷百年未有之大變局，中方願同東盟一道，在「中國－東盟戰略夥伴關係2030年願景」指導下，推進各領域合作，建設更為緊密的中國－東盟命運共同體。為此，他願提出4點倡議。

第一，提升戰略互信，深入對接發展規劃。中方願同東盟一道，按照「落實中國－東盟戰略夥伴關係聯合宣言的行動計畫（2021－2025）」，推進未來5年各領域合作；落實「中國－東盟關於一帶一路倡議同〈東盟互聯互通總體規劃2025〉對接合作的聯合聲明」，依託陸海新通道建設，加強鐵路、公路、港口、機場、電力、通信等基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建中國－東盟多式聯運聯盟。

第二，提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦。中方願同東盟各國加強協作，以中國－東盟自由貿易區全面建成10周年為契機，進一步實施好中國－東盟自由貿易協定。中方歡迎「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）完成簽署，希望儘早生效。中方願同東盟方攜手努力，暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動雙方產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。在確保做好疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通。

第三，提升科技創新，深化數字經濟合作。今年是中國－東盟數字經濟合作年，中方願同東盟各國攜手合作，抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，發揮互補優勢，聚焦合作共贏，在智慧城市、5G、人工智慧、電子商務、大數據、區塊鏈、遠端醫療等領域打造更多新的合作亮點，加強資料安全保護和政策溝通協調，為雙方經濟社會發展培育更多新動能。中方願同東盟一道建設中國－東盟資訊港，推動數位互聯互通，打造「數位絲綢之路」。

第四，提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。中方願同東盟開展公共衛生領域政策對話，完善合作機制，攜手抗擊新冠肺炎疫情，加強資訊分享和疫苗生產、研發、使用合作。中方將在疫苗投入使用後積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支援，共同建設應急醫療物資儲備庫，建立中國－東盟公共衛生應急聯絡機制。

習近平強調，中國將堅定不移擴大對外開放，增強國內國際經濟聯動效應，以自身復甦帶動世界共同復甦，包括東盟在內的世界各國都將從中受益。放眼未來，中國同東盟合作空間將更為廣闊。

習近平

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