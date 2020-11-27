快訊

外館再添2例確診！瓜地馬拉、紐約各一人確診

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（取自中評網）
大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（取自中評網）

日前提出以「北平模式」統一台灣的大陸國台辦前副主任王在希近日又提出，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」對立起來。他指出，將來即時迫不得已對台使用武力，也要堅持政治談判，堅持做台灣人民工作。王在希並預言，民進黨不可能在台灣長期執政，「民意如流水，我們將拭目以待」。

據香港中評社報導，目前擔任大陸全國台灣研究會副會長的王在希是24日在第六屆中華文化論壇發表前述談話。他表示，今年以來，隨著疫情在兩岸乃至全球爆發，加上中美鬥爭衝突不斷，民進黨當局乘機加快台獨分裂步伐，兩岸關係到了近70年來的最為嚴峻的時刻。

王在希對兩岸關係前景提出三點看法：民進黨不可能在台灣長期執政、不能把「和統」與「武統」兩者對立起來、要站在戰略全局來思考兩岸統一時機。

王在希指出，首先，台灣多數選民並不願看到民進黨一黨獨大，美國也不喜歡台灣一黨長期執政。其次，民進黨兩岸關係搞不定、台灣經濟搞不定、國際空間搞不定，台灣民眾的生活水平不能提升，台灣社會不能安定，民意就會出現反彈。

王在希稱，民進黨擅長選舉但不善於社會治理，時間久了，其弱項就會充分暴露出來，民眾不滿情緒也會隨之爆發。再者，民進黨結構上就是派系共治的政黨，下一步圍繞權力繼承的鬥爭就會開始。王在希說，「民意如流水，我們將拭目以待」。

對於統一問題， 王在希指出，儘管目前和平統一的可能性在逐漸喪失，但最近召開的中共十九屆五中全會公報明確指出：我們將推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

王在希稱，中共中央對台大政方針是一貫的、連續的，即盡最大的努力和誠意爭取和平統一，同時做好隨時粉碎台獨分裂圖謀的充分準備。但他認為，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」割裂開來。

一方面，要看到不動用武力，光憑政治談判、民間交流、惠台讓利，不可能實現兩岸統一。另一方面，即使將來迫不得已對台使用武力，也要堅持政治談判，堅持把爭取台灣民心作為各項對台工作的重要任務，不能顧此失彼。

王在希指出，鑒於和平統一的可能性越來越小，他前不久再次提出可用「北平模式」，即「以戰迫和，以武促統」，因為這樣可以最大限度避免兩岸傷亡，本質上就是另一種方式的和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

針對統一的時機，王在希說，大陸一定要保持戰略定力和戰略自信，中國今天已初步具備解決台灣問題的實力與條件，可更加從容地處理台灣問題。但鑑於台灣問題的複雜性和特殊性，解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇。他相信，隨著中國的發展強大，「實現祖國完全統一的這一天，為期不會太遙遠」。

民進黨 台獨

延伸閱讀

藍綠立委進議場一度推擠 民進黨團率先占主席台

聯合報黑白集／民進黨沒那麼愛獨立

國民黨萊豬幹話撲克牌 蔡英文上鬼牌、陳時中成幹話王

勸國民黨勿暴衝議場 柯建銘：不然以後只有憤怒老柯

相關新聞

國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

日前提出以「北平模式」統一台灣的大陸國台辦前副主任王在希近日又提出，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」對立起來。他指出...

北京稱嚴懲台獨頑固分子 陸委會籲停止挑釁生事

大陸國台辦昨表示，北京將「依法嚴懲台獨頑固分子」，陸委會發言人邱垂正今表示，嚴正警告國台辦及煽動極端對立的陸方言論，不顧...

陸學者：中日關係面臨三大挑戰

中國社科院日本研究所研究員呂耀東與國際關係學院國際政治學者謝若初兩人撰文表示，中日戰略互信不足、民眾好感下降，以及美國因...

加強國民教育 港通識科要求學生到大陸考察

香港當局銳意改革被視為觸發「反送中」運動「罪魁禍首」之一的通識教育，今後課程將會要求學生到中國大陸考察，此舉相信是要加強...

王在希：解決台灣問題要「和統」與「武統」結合

第六屆中華文化論壇日前在北京舉行，國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希在會中發表主旨演講表示，解決台灣問題的時機需...

習近平提出建設更緊密的中國－東協命運共同體新倡議

第17屆中國—東盟（東協）博覽會和中國—東盟商務與投資峰會開幕式27日上午在廣西南寧舉行。大陸國家主席習近平發表視頻致辭...

北京遞橄欖枝 願與拜登在抗擊疫情等全球議題合作

大陸外交部前副部長傅瑩日前投書紐約時報指出，中美兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。傅瑩...

黃之鋒遭收押因太亮難入睡 不期望獲公平審判

香港民運人士黃之鋒對德國世界報（Die Welt）表示，儘管他被單獨監禁，本週被收押後因明亮的燈光而難以入睡，但他的狀況...

觀察站／軟硬兩手 林鄭真能修復香港？

香港特首林鄭月娥提交其任內第四份施政報告，這份報告延遲月餘公布，還要去北京後重新回爐，但不論是抗疫還是紓困，都沒大意外，...

64%不滿報告、逾半零分 林鄭施政報告滿意度歷史新低

香港特首林鄭月娥發表施政報告後的次日，出席電台聯播節目及立法會答問會。在民主派總辭立法會下，活動再無反對聲音。林鄭稱立法...

大陸七普 延退重大政策依據

大陸第七次全國人口普查登記工作（簡稱七普）正在進行。近日接受《中國新聞周刊》採訪的多位人口學專家表示，由於採取電子化登記...

港府：將要求現職公務員 同步宣誓效忠基本法

香港公務員事務局局長聶德權今天表示，港府已決定安排全體現職公務員同步進行宣誓或簽署聲明，確認擁護「基本法」、效忠香港特別...

熱門新聞

老翁釣到「背插4支箭」烏龜 真實身價高達78億

需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

收留乞丐卻被霸母姦妻 男怒殺分屍丟山野

22歲楊超越落戶上海 她的「特殊人才」資格為何讓網民炸鍋？

進男浴室撞見長官沖澡 女清潔工無敲門罰款8700元

任正非呼籲榮耀手機擁抱台日韓企業 打倒華為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。