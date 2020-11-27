國台辦前副主任預言 民進黨不可能長期執政

日前提出以「北平模式」統一台灣的大陸國台辦前副主任王在希近日又提出，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」對立起來。他指出，將來即時迫不得已對台使用武力，也要堅持政治談判，堅持做台灣人民工作。王在希並預言，民進黨不可能在台灣長期執政，「民意如流水，我們將拭目以待」。

據香港中評社報導，目前擔任大陸全國台灣研究會副會長的王在希是24日在第六屆中華文化論壇發表前述談話。他表示，今年以來，隨著疫情在兩岸乃至全球爆發，加上中美鬥爭衝突不斷，民進黨當局乘機加快台獨分裂步伐，兩岸關係到了近70年來的最為嚴峻的時刻。

王在希對兩岸關係前景提出三點看法：民進黨不可能在台灣長期執政、不能把「和統」與「武統」兩者對立起來、要站在戰略全局來思考兩岸統一時機。

王在希指出，首先，台灣多數選民並不願看到民進黨一黨獨大，美國也不喜歡台灣一黨長期執政。其次，民進黨兩岸關係搞不定、台灣經濟搞不定、國際空間搞不定，台灣民眾的生活水平不能提升，台灣社會不能安定，民意就會出現反彈。

王在希稱，民進黨擅長選舉但不善於社會治理，時間久了，其弱項就會充分暴露出來，民眾不滿情緒也會隨之爆發。再者，民進黨結構上就是派系共治的政黨，下一步圍繞權力繼承的鬥爭就會開始。王在希說，「民意如流水，我們將拭目以待」。

對於統一問題， 王在希指出，儘管目前和平統一的可能性在逐漸喪失，但最近召開的中共十九屆五中全會公報明確指出：我們將推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

王在希稱，中共中央對台大政方針是一貫的、連續的，即盡最大的努力和誠意爭取和平統一，同時做好隨時粉碎台獨分裂圖謀的充分準備。但他認為，不能簡單將「和平統一」和「武力統一」割裂開來。

一方面，要看到不動用武力，光憑政治談判、民間交流、惠台讓利，不可能實現兩岸統一。另一方面，即使將來迫不得已對台使用武力，也要堅持政治談判，堅持把爭取台灣民心作為各項對台工作的重要任務，不能顧此失彼。

王在希指出，鑒於和平統一的可能性越來越小，他前不久再次提出可用「北平模式」，即「以戰迫和，以武促統」，因為這樣可以最大限度避免兩岸傷亡，本質上就是另一種方式的和平統一，是「和統」與「武統」的完美結合。

針對統一的時機，王在希說，大陸一定要保持戰略定力和戰略自信，中國今天已初步具備解決台灣問題的實力與條件，可更加從容地處理台灣問題。但鑑於台灣問題的複雜性和特殊性，解決台灣問題的時機需要非常慎重的選擇。他相信，隨著中國的發展強大，「實現祖國完全統一的這一天，為期不會太遙遠」。