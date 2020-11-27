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北京遞橄欖枝 願與拜登在抗擊疫情等全球議題合作

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部前副部長、全國人民代表大會外事委員會副主任委員傅瑩。美聯社
大陸外交部前副部長、全國人民代表大會外事委員會副主任委員傅瑩。美聯社

大陸外交部前副部長傅瑩日前投書紐約時報指出，中美兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」（合作與競爭）關係的。傅瑩呼籲中美軍方在戰略層面開展對話，她並表達，北京願意在抗擊新冠疫情、氣候變化、經濟穩定、數位安全、人工智能治理等全球議題與美國合作。

傅瑩現為大陸全國人民代表大會外事委員會副主任委員，並且是北京清華大學兼職教授、戰略與安全研究中心主任。紐約時報24日刊登傅瑩投書，大陸國家主席習近平則於25日向拜登發去賀電，呼籲中美要「聚焦合作，管控分歧」，推動雙邊關係的健康發展。

紐約時報社論版執行主編Kathleen Kingsbury表示，傅瑩是中國政府中的重要人物—比她的頭銜所傳達的重要得多。傅瑩這篇文章是中國政府關於拜登當選後的唯一官方聲明，「超越了通常的陳詞濫調」。

傅瑩在文章中表示，過去四年中美關係受到嚴重損害。重新激活中美關係時，重要的是準確判斷對方的意圖。她重申，中國無意取代美國在世界上的主導地位，也無需擔心美國改變中國的制度。

她指出，中美兩國政府各自都有重要的國內議程去關注，即便競爭不可避免，也需要合作管控好。兩國是有可能通過解決彼此關切來發展某種「競合」關係的。

在經濟和技術領域，傅螢強調，規則和法律須得到遵守。北京重要的是傾聽和解決在華美企提出的合理關切，如更好地保護智慧財產權、網路安全和隱私。

美方對華為公司在尖端領域擁有優勢的恐懼，則不應以政府霸凌的方式表達。華盛頓以所謂國家安全為借口打壓中國企業的論調，在中國人看來都是很虛偽的。

傅瑩認為，在經濟和技術領域，若中美能進行平等和坦誠的談判，應能為長久互利交往奠定堅實基礎。

在政治領域，傅瑩稱，美國早該放棄干涉他國內政的習慣。美國擔心外國干預自己的總統大選，應能理解為何他國對美國的干預也如此敏感。 而中方也需要更加主動地向外部世界提供第一手信息，讓外界更好地了解中方的立場和行為的緣由。

在安全領域，傅瑩表示，中美都有責任維護和保持亞太地區多年來所享有的和平、安寧局面。美方需要尊重中國人對國家統一的信念，不要在台灣等問題上挑戰中方，或是介入南海領土爭議。

傅瑩說，美方漠然對待中國在台灣和南海領土爭端問題上的關切，不能不讓中方懷疑其動機何在：美國是否想幫助台灣實現獨立，是否想在（南海）爭議中選邊站隊幫助其他爭議方，要像過去的帝國主義者那樣欺侮中國？

她指出，為避免誤解和意想不到的衝突，兩國軍方可在戰略層面開展對話，以建立有效管理潛在危機的機制，找到和平共處的路徑。

在全球層面，傅瑩表示，中美合作的空間和需求很大，最緊迫的是抗擊新冠疫情的合作。如果兩國能攜手提高全球疫苗的可獲得性和可負擔性，整個世界都會因此而獲益。

傅瑩並提出，中美可在氣候變化、經濟穩定、數位安全、人工智能治理等全球議題展開合作。她說，中美如能攜手與其他國家同心協力應對這些挑戰，多邊主義將繼續為人類進步帶來希望。

紐約時報

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