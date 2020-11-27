大陸七普 延退重大政策依據

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸第七次全國人口普查登記工作（簡稱七普）正在進行。近日接受《中國新聞周刊》採訪的多位人口學專家表示，由於採取電子化登記，和已實施的全面二孩政策減少了瞞報漏報，七普將是中國近30年來準確率最高的一次人口普查。同時，此次普查結果將為延遲退休年齡、就業政策調整、養老服務規劃等重大政策的制定，提供人口數據信息支持。

據中新社報導，大陸的人口普查每10年開展一次。第七次全國人口普查從2020年11月1日到12月10日進行入戶登記，2021年4月開始陸續公布普查的主要數據。　　

據大陸國家衛生健康委直屬單位中國人口與發展研究中心的預測，中國總人口將在2027年後開始進入負增長。事實上，當前中國人口形勢不僅面臨總量危機，也面臨少子化老齡化日益加劇、性別失衡的結構性危機。　

「在人口性別結構方面，七普數據將檢驗此前提出的中國有3000萬男光棍預測。」中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員楊舸指出，「從性別比數據來看，中國的出生人口性別比一直偏高，此前積累的問題可能會在不久後發生。婚姻擠壓、性交易、性犯罪等諸多社會問題可能加劇。」　　

在勞動力結構方面，根據中國人口與發展研究中心預測，十四五時期60歲及以上老年人口年均增長1150萬，大大高於十三五時期年均740萬的增速。預計在2050年前後，中國老年人口占總人口比重將會達到近40％。

「中國人口老齡化進程的長期趨勢不可逆。七普數據將進一步呈現未來勞動年齡人口變化。」復旦大學人口研究所教授彭希哲指出，「七普數據將為未來調整就業政策方向提供重要參考依據，中國要創造多少新的就業機會？能否通過勞動力素質的增長抵銷數量的減少？這些仍然是考驗。」

根據聯合國的老齡化社會標準，中國早已進入老齡化社會，且程度正在進一步加深。這意味著，中國的撫養比（非勞動年齡人口對勞動年齡人口數之比）將逐漸變大，勞動力負擔將越來越沉重。而控制撫養比的有效手段之一，就是延遲退休年齡。　　

彭希哲說，「延長退休年齡已經勢在必行，需要建立全民共識和時間表。目前國家已設計多種延遲退休方案待進一步研究，每種方案都是根據中國的社會經濟發展和產業經濟發展制定的，目標都是緩解勞動就業和老齡化社會的壓力。」　　

與老齡化問題同時出現的，還有社會家庭形式的變化。近年來，中國家庭結構規模變小，獨居老人、單親家庭、丁克家庭比率升高，核心家庭、直系家庭已成為主要家庭形式。

人口普查 老年人口

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