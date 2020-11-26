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香港增加「優秀人才入境計劃」配額 增至每年2千名

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港「優秀人才入境計劃」的配額由每年1千名增加至2千名。（圖／取自新浪網）
香港「優秀人才入境計劃」的配額由每年1千名增加至2千名。（圖／取自新浪網）

香港政府26日公布，「優秀人才入境計劃」（簡稱優才計劃）的配額由每年1千名增加至2千名。

新華社報導，香港政府發言人表示，「優才計劃」自2006年6月實施以來，一直是吸引世界各地高技術人才或優才來港定居，以提升香港國際競爭力的重要管道，香港政府決定增加「優才計劃」每年的配額，以擴充香港的人才庫，加強香港作為亞洲國際都會的地位。

香港政府發言人還指出，香港政府會繼續推行各項措施，以吸引世界各地高技術人才或優才來港發展。

「優才計劃」推出以來，每年的配額一直維持不變。香港政府於2018年8月公布首份人才清單後，「優才計劃」的申請明顯上升，獲推薦分配名額的申請人由2017年的411名增加至去年的874名。

香港 競爭力

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