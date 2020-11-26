北京稱嚴懲台獨頑固分子 陸委會籲停止挑釁生事

大陸國台辦昨表示，北京將「依法嚴懲台獨頑固分子」，陸委會發言人邱垂正今表示，嚴正警告國台辦及煽動極端對立的陸方言論，不顧及台灣人民感受，一再炒作該議題，最終將自食惡果，呼籲對岸停止挑釁生事，切勿因錯誤政策讓兩岸關係走向無法扭轉的不歸路。

陸委會今日舉行例行記者會，會上有媒體提問，大陸要制定台獨頑固份子清單，而陸委會稱，會採取必要的防衛及反制作為，反制作為為何？邱垂正表示，會視相關情況，積極研議。

邱垂正說，近來對岸官媒與涉台機構惡意炒作台獨頑固份子清單，試圖威脅恫嚇台灣社會，干擾民主政治運作，這種惡劣行徑不但未讓台灣社會感到絲毫畏懼，反而更加厭惡共黨專政體制的無知與蠻橫，與世界普世價值漸行漸遠。

至於有媒體報導，港府支付百萬港幣為涉嫌在台殺害女友的兇嫌陳同佳聘請律師，港府發布聲明，指出這全屬虛構，絕無此事。邱垂正對此說，「有關陳同佳聘請律師費用來源，我方沒有評論。」

邱垂正說，基於事實調查所需，陸委會要再次呼籲，港府要務實回應，早先我方提出的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之以法，具體實現司法正義。該案涉及台港雙方管轄權，與相關公權力的行使，須由台港雙方談好相關事宜，才有陳嫌來台的相關事宜。

香港特首林鄭月娥昨日發布「施政報告」時表示，香港過去一年的示威浪潮，強調外國政府介入與香港本地組織挑戰北京與香港政府的管治，情況嚴重到需要北京介入。

邱垂正對此回應，北京與港府將治理失敗歸咎於外部勢力介入，香港人對普世價值的追求，視若洪水猛獸，始終帶著有色眼鏡，以蠻橫粗暴的手段整肅香港，無法獲得港人由衷的信服。相關報告如何再擦脂抹粉，都掩蓋不了香港情勢惡化的事實，對香港民主人士遭到清算與打壓，我方與國際社會高度關切，也對香港民主自由每下愈況，備感憂心。