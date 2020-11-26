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童書刊「中國加油」引爭議 陸委會回應了

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
「等爸爸回家」童書有「中國加油」、「武漢加油」等字眼。圖／議員陳怡珍服務處提供
「等爸爸回家」童書有「中國加油」、「武漢加油」等字眼。圖／議員陳怡珍服務處提供

針對台中市立圖書館9月採購的兒童繪本「等爸爸回家」中出現「中國加油」、「武漢加油」等文字引發爭議，陸委會今表示，大陸出版品來台有相關條例與許可辦法，主管機關為文化部，陸委會將會同文化部瞭解後續處理方式。

兒童繪本「等爸爸回家」出現「中國加油」、「武漢加油」等文字，台北市議員陳怡君質疑，台北市立圖書館最近購入中國防疫宣傳童書，恐洗紅台灣孩童的思想。現今台南與台中市立圖書館均已下架。

陸委會今日表示，有關中國大陸出版品包括報章雜誌、圖書、有聲出版品來台展覽、發行銷售，依據兩岸條例、「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」。

根據兩岸關係條例第三十七條，大陸地區出版品、電影片、錄影節目及廣播電視節目，經主管機關許可，得進入台灣地區，或在台灣地區發行、銷售、製作、播映、展覽或觀摩。

據「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」（許可辦法）第四條，指出大陸地區出版品之內容有下列情形之一者，不予許可進入台灣地區。

包含：一、宣揚共產主義或從事統戰者；二、妨害公共秩序或善良風俗者；三、違反法律強制或禁止規定者；四、凸顯中共標誌者，但因內容需要，不在此限。

另外根據該許可辦法第八條指出，經許可進入台灣地區之大陸地區圖書、有聲出版品，非經合法登記之業者向主管機關申請許可，不得再台灣地區發行。主管機關對於前項之申請，認有第四條各款情形之一者，應不予許可。

圖書館 陸委會 電影 兩岸關係

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