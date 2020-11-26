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陸異議人士溫起鋒被遣返 陸委會：因不符政治居留要件

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸異議人士溫起鋒2016年偷渡到金門，近期已被政府遣返回大陸。陸委會26日點出遣返原因，稱溫起鋒未符合政治考量專案長期居留要件，且他也多次表達回陸意願。圖為陸委會發言人邱垂正。記者林汪靜／攝影
大陸異議人士溫起鋒2016年偷渡到金門，近期已被政府遣返回大陸。陸委會26日點出遣返原因，稱溫起鋒未符合政治考量專案長期居留要件，且他也多次表達回陸意願。圖為陸委會發言人邱垂正。記者林汪靜／攝影

大陸異議人士溫起鋒，2016年偷渡金門，向台灣尋求政治庇護，但近期已被政府遣返回大陸，甚至傳出被捕。陸委會26日對此表示，溫起鋒未符合政治考量專案長期居留要件，迄今他也未能提出足夠證明符合要件的事實與證明，他也曾多次表達，如果無法取得資格盼早日返回中國大陸，內政部已協助其返回。

溫起鋒偷渡金門後在當地租屋，房東是金門縣前縣長李炷烽，溫起鋒行事毫不低調，公開在金門各大地標留影、自拍上傳網路，他在金門生活4個月後，遭到海巡署金門查緝隊逮捕。

溫起鋒的父親表示，溫起鋒告訴他，5日被政府遺送回大陸，經馬祖到福建，在福建隔離14天。19日晚間，溫起鋒隔離完被送到江西寧都派出所，大陸公安通知溫父20日去領兒子的行李，看見溫起鋒被上銬，送往寧都看守所，至今音訊全無。

對此，陸委會發言人邱垂正於26日的例行記者會上表示，溫起鋒於2016年偷渡來台，其非法入境後曾向內政部移民署提出「政治考量專案長期居留」申請，但是經過內政部邀集相關機關召開多次審查會議，認為溫起鋒未符合政治考量專案長期居留要件，迄今他也未能提出足夠證明符合要件的事實和證明。

邱垂正說，溫起鋒在2013年就以觀光名義來台，返回大陸後，又有前往第三國的紀錄，如今他在2016年偷渡來台，都沒有取得合法在台停留，期間多次也未按時向移民署報到，未遵守相關收容替代處分的規定，違法我方法令，而且他也曾多次表達，如果無法取得資格盼早日返回中國大陸，內政部綜合考量本案所涉及到的非法入境情勢，並在尊重當事人意願下，協助其返回大陸。

金門 偷渡 內政部 陸委會 邱垂正

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