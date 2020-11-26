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王毅與韓國外長康京和會談 達成10項共識

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
外交部長王毅26日上午與韓國外長康京和舉行會談。 路透社
外交部長王毅26日上午與韓國外長康京和舉行會談。 路透社

大陸外交部網站披露，外交部長王毅26日上午與韓國外長康京和會談時，達成包括儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》（2021-2025）等十項共識。

大陸外交部指出，雙方一致同意，遵循兩國領導人戰略引領，加強溝通交往，增進友好互信，深化務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。雙方商定：

一、繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大快捷通道適用範圍。推動構建東北亞衛生抗疫合作機制。

二、成立中韓關係未來發展委員會，以2022年中韓建交30周年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。

三、啟動中韓外交安全2+2對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。

四、啟動2021年和2022年「中韓文化交流年」活動安排，籌備紀念中韓建交30周年。

五、加快一帶一路倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作，加強新興產業等重點領域合作，深化兩國高品質融合發展。

六、儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》（2021-2025），為雙方經貿合作創造更好條件。

七、相互支持舉辦北京冬奧會和江原道冬青奧會。在疫情得到有效控制後，進一步活躍人文交流。

八、繼續共同致力於維護朝鮮半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。中方堅定支持南北雙方改善發展關係，推進和解合作。

九、中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。雙方將與日方一道，積極推進中日韓自貿協定談判進程。

十、共同推動區域全面經濟夥伴關係協定儘快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

外交部 自貿協定 王毅

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