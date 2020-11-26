解放軍強調主動設計戰爭 仗怎麼打、軍隊就怎麼建

針對日前頒布的「解放軍聯合作戰綱要」，解放軍報26日報導，隨著大陸國力增強，更加強調主動設計戰爭，強調仗怎麼打、軍隊就怎麼建。

中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布新制定的《中國人民解放軍聯合作戰綱要》，自11月7日起施行。軍委聯合參謀部戰略戰役訓練局領導幹部接受解放軍報採訪時，做上述表示。

報導稱，《綱要》明確解放軍未來打什麼仗、怎麼打仗等重大問題，《綱要》的頒發，對於解放軍未來作戰、訓練、建設等具有重要意義，有利於提升解放軍新時代聯合作戰水準，發揮解放軍體系作戰的整體效能，打贏未來戰爭。

這位軍方領導幹部指出，革命戰爭年代，解放軍強調有什麼武器打什麼仗，現在隨著大陸國力增強，更加強調主動設計戰爭，強調仗怎麼打、軍隊就怎麼建。《綱要》的頒發，有利於明確未來戰爭對軍事技術、武器裝備、軍隊組織形態等方面的需求，對於確定解放軍資訊化、智慧化建設的方向，提高軍隊建設的整體品質，具有重要意義。

他稱，《綱要》作為作戰條令的頂層法規，對下位法規具有統領和約束作用。《綱要》的頒發，能夠有效牽引整個條令體系建設。從作戰條令本身看，《綱要》具有權威性、實踐性、指導性、時代性和特殊性等基本特徵，這些特徵是從不同角度、不同側面深化作戰條令認識的重要途徑。

這位軍方領導幹部指出，軍事技術和武器裝備，是贏得戰爭的物質基礎。制定《綱要》過程中，高度關注現代科技發展及其在軍事領域的運用，認真分析研究其對戰爭的深刻影響，力求在作戰理念、作戰思想、指揮手段、作戰方法等方面，體現出未來戰爭資訊化智慧化特徵。