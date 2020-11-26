傅高義建議大陸 先讓美國記者回來以改善中美關係

哈佛大學榮休教授、著名中國問題專家傅高義上午表示，拜登上台有機會改善美中關係，他認為中美需要解決兩個基本問題：經貿交流與學術（媒體）交流。「中國可以重新開放美國媒體駐華記者的簽證，讓美國人用自己的眼晴來觀察，用自己的話語來講述，這樣中美關係會更有利」。

大陸國家主席習近平已於11月25日晚間向拜登發賀電，讓拜登上任後的中美關係成為輿論關注焦點。11月26日上午，陸媒「財經」雜誌舉辦「2021：預測與戰略」年會，傅高義透過視訊連線說，「拜登也許不是班上最聰明的那個同學，但一定是最受歡迎的那個。」

他強調拜登在華盛頓仼職多年，是個富有經的政治人物，與很多人合作過，而且是位「正直的好人」，與所有人相處都非常愉快，這是拜登身上最大的優勢。

傅高義表示，拜登上台不會讓中美關係突然變好，但拜登身邊有一個專業的政策、外交團隊這恰恰是中美之間目前最需要的，以職業的態度和精神來解決中美之間的問題。

他認為中美之間現在急需恢復對話交流，無論是官方的，還是領導人之間的私下交流管道，「拜登與中國國家主席習近平之間曾有私交是一件非常幸運的事。」

傅高義認為，儘管拜登在競選期間說了一些強硬的話，但那只是一種「競選需要」，上任美國總統後則是另一回事。「我認為拜登與習近平的私交將在中美關係上發揮重要作用」。

傅高義強調新一屆美國政府需要傾聽更多的中國問題專家的意見。過去幾年，美國沒有重用什麽知華派學者，很多著名的知華派學者都被排除在美國政府重要部門之外，但其實「美國有很多中文很好的外交官」。拜登已經公布的內閣團隊幾乎都是「受人尊敬的專家」，兩國之間的專家需要更多的對話。

傅高義認為美國會重新加入巴黎氣候協議、重新加入世界衛生組織。「美國有識之士的共識是，中美完全應該在抗擊新冠疫情的問題上合作。」

而要獲得上述對話與合作的基礎，中美需要解決兩個基本問題：經貿交流與學術（媒體）交流。

在經貿交流方面，傅高義認為，美國最關切的是智慧財產權問題。儘管川普政府與中國簽了中美第一階段經貿協議，但美國企業普遍對其中智慧財產權條款的效力充滿「疑慮」，擔心這些條款不能被有效執行。

「如果中國政府能進一步開放市場，讓更多美國企業進入中國，參與對中國的建設，會更有利於改變美國企業對中國保護智慧財產權的看法。中國政府應該充分利用這一點」。

在學術（媒體）交流的問題上，川普在過去幾年收窄了中美學術交流的管道，很多美國學者無法來到中國訪問，很多中國留學生也被美國拒之門外。傅高義認為，中國現在應該主動創造條件，讓更多美國學者有來中國交流學術的機會，讓他們有更多發言的機會。

傅高義特別提到了此前中美相互驅逐記者的事件。他表示，對於中國來說，應該抓住拜登上台的機會，重新開放美國媒體駐華記者的簽證，而且要吸引更多的美國記者駐華。

「中國官方過去幾年在海外宣傳方面投入了很多力量，但其實於美國人來說，外宣的方式作用不大，在美國也不受歡迎，美國人希望能到中國，用自己的眼晴來觀察，用自己的話語來講述。」

傅高義說，「坦誠的交流對於相互理解與改善印象是最為有效的。如果中國能讓更多美國記者來到中國，讓他們能夠更加自由地同中國民眾交談、和中國人交朋友，他們講出來的故事更容易讓美國人接受，這群在中國的『講述者』完全能成為中美交流的橋樑。」