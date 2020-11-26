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陸國防部：侵犯分裂祖國領土 解放軍必迎頭痛擊

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國防部新聞發言人任國強。中新社
大陸國防部新聞發言人任國強。中新社

大陸國防部發言人任國強26日在例行記者會上表示，決不會允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民解放軍必將予以迎頭痛擊。

對於媒體詢問蔡政府將持續爭取美對台支持，深化台美夥伴關係的問題，任國強答稱，中方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。他強調，民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，順之則昌，逆之則亡。

任國強說，民進黨當局妄圖挾洋自重、以武謀獨，註定是螳臂當車、自取滅亡。我們決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民解放軍必將予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍 頭痛 民進黨 國防部

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