需求強勁訂單飽滿 中芯國際證實晶圓漲價

美國對中芯國際的出口管制，導致全球晶圓代工產能重新洗牌。在客戶需求強勁、訂單飽滿之下，中芯國際首次證實將提升平均晶圓價格。

觀察者網報導，有投資人25日在上證e互動平台詢問中芯國際：據報導8英寸晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將調整上升第4季和明年第1季的價格，請問貴公司是否有此計畫？

中芯國際26日回覆該提問時表示：現有客戶訂單將按已簽訂合同進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，公司也會透過優化產品組合來提升平均晶圓價格。

中芯國際在回覆提問時，還間接回應高通轉單台積電的傳言。表示目前沒有看到明顯的客戶轉單現象，公司與客戶保持積極溝通、緊密配合的合作夥伴模式，儘量滿足客戶的需求。

半個月前（11月11日），中芯國際披露的三季報顯示，公司營收首次突破10億美元，連續三季創新高，產能利用率接近滿載，來自電源管理等晶片的相關收入增長顯著。

當時就有券商猜測，中芯國際營收增長，或許與8英寸晶圓漲價有關。

今年下半年以來，全球8英寸晶圓代工產能持續吃緊。一方面由於8英寸晶圓廠已多年鮮有新增投資，總產能規模停滯不前；另一方面，居家辦公、線上教育讓智慧終端機需求驟增，導致晶片產能吃緊。

遭到美國加強出口管制後，中芯國際股價一度腰斬，投資人也不斷在上證e互動詢問該公司和美國商務部溝通的進展情況，包括後續是否能持續進行採購以及中芯國際後續的談判計畫等。

中芯國際26日回覆表示，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。目前公司正常營運，和美國相關政府部門等進行積極交流與溝通，但具體細節不方便透露。

展望今年全年，中芯國際將收入目標上修為24%至26%的年增長，毛利率目標高於去年。