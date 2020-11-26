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陸商務部推動消費升級，汽車、家電、家具列為重點
大陸商務部26日在北京召開消費升級行動計畫推進現場會，為加快實施消費升級行動計畫、開創消費促進工作新局面進行再動員。
商務部網站披露，會議指出，明年是十四五規劃開局之年，各地商務主管部門促消費工作要順勢而為，乘勢而上，努力開創消費促進工作新局面。
一是要促進城市和鄉村消費擴張提質。培育國際消費中心城市，高品質推進步行街改造提升，優化便民消費載體，提升電商進農村。
二是要加速商品和服務消費潛力釋放。穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。
三是推動傳統和新型消費創新融合。提升傳統消費，培育新型消費。四是營造安全和放心消費良好環境。抓疫情防控，抓安全生產，抓秩序優化，抓市場保供，維護市場平穩運行。
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