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熱門閣揆人選 鄭文燦率隊訪金門 談小三通重啟

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
桃園市長鄭文燦任內首次率團到金門參訪，金門縣府都派員全程陪同，首站鄭文燦參訪金門大學，並應邀為金大學生開講，暢談城市治理面面觀。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦任內首次率團到金門參訪，金門縣府都派員全程陪同，首站鄭文燦參訪金門大學，並應邀為金大學生開講，暢談城市治理面面觀。記者蔡家蓁／攝影

桃園市長鄭文燦率訪問團今天一早抵達金門，將展開為期2天馬不停蹄的行程，針對熱門的小三通開放議題，鄭文燦表示，小三通因為疫情而關閉，他認為，這是保護金門的作法，他也提及，希望在疫情完全解封，小三通也可以回復，畢竟這是一個對觀光跟商務來講的捷徑。

這是鄭文燦就任市長以來首次訪問金門，備受各界關注，尤其最近傳出他是熱門的閣揆人選，他所到之處，金門縣府都派員全程陪同，首站鄭文燦參訪金門大學，並應邀為首屆「金門和平學國際學術研討會」致詞與拜會校長陳建民。

鄭文燦說，金門縣與桃園市是「姐妹縣市」，雙方經常會辦各種交流，這次主要來參訪金門大學、金門大橋工程，並與縣府辦縣政座談。鄭文燦表示，金門鄉親旅居桃園的非常多，約有40萬人，他也認識很多金門鄉親 ，所以每年棒球場都會辦金門日，而他在辦台灣燈會時，也設有金門燈區，專門來介紹金門文化。

他也提及，最近剛完成的太武新村的文創園區，在裡面也有設置「八二三砲戰紀念館」，希望呈現金門過去在戰火洗禮下，金門鄉親的生活。鄭文燦說，台灣對離島要有更多的支持，金門過去的戰地政務已經結束，現在是一個應該被關心支持和平交流的島嶼。

對於小三通是否開放的議題，鄭文燦則認為，小三通是因為疫情而關閉，這也是保護金門的作法，他說，小三通是在蔡英文總統擔任陸委會主委時所推動，希望在疫情完全解封後，小三通也可以回復，畢竟這是一個對觀光跟商務來講的捷徑。

下午4點將在昇恆昌金湖飯店進行正式縣政交流座談會，預計雙方將針對「縣民卡推廣應用，創造智慧生活」與「擴大桃園與金門文化交流，雙方文物及藝術品互借陳展」、「支持以金酒公司產製客製化主題酒作為公務禮品」、「協助建立金門縣廢棄物燃料化後之去化管道」等議題進行討論。

桃園市長鄭文燦（左）拜會金門大學校長陳建民（右），暢談與金門的交流，雙方相見歡。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（左）拜會金門大學校長陳建民（右），暢談與金門的交流，雙方相見歡。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）首站參訪金門大學，並與金門副縣長黃怡凱（右一）、金大校長陳建民（右三）等人合影。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦（左四）首站參訪金門大學，並與金門副縣長黃怡凱（右一）、金大校長陳建民（右三）等人合影。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 鄭文燦 小三通

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