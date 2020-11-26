熱門閣揆人選 鄭文燦率隊訪金門 談小三通重啟

桃園市長鄭文燦率訪問團今天一早抵達金門，將展開為期2天馬不停蹄的行程，針對熱門的小三通開放議題，鄭文燦表示，小三通因為疫情而關閉，他認為，這是保護金門的作法，他也提及，希望在疫情完全解封，小三通也可以回復，畢竟這是一個對觀光跟商務來講的捷徑。

這是鄭文燦就任市長以來首次訪問金門，備受各界關注，尤其最近傳出他是熱門的閣揆人選，他所到之處，金門縣府都派員全程陪同，首站鄭文燦參訪金門大學，並應邀為首屆「金門和平學國際學術研討會」致詞與拜會校長陳建民。

鄭文燦說，金門縣與桃園市是「姐妹縣市」，雙方經常會辦各種交流，這次主要來參訪金門大學、金門大橋工程，並與縣府辦縣政座談。鄭文燦表示，金門鄉親旅居桃園的非常多，約有40萬人，他也認識很多金門鄉親 ，所以每年棒球場都會辦金門日，而他在辦台灣燈會時，也設有金門燈區，專門來介紹金門文化。

他也提及，最近剛完成的太武新村的文創園區，在裡面也有設置「八二三砲戰紀念館」，希望呈現金門過去在戰火洗禮下，金門鄉親的生活。鄭文燦說，台灣對離島要有更多的支持，金門過去的戰地政務已經結束，現在是一個應該被關心支持和平交流的島嶼。

對於小三通是否開放的議題，鄭文燦則認為，小三通是因為疫情而關閉，這也是保護金門的作法，他說，小三通是在蔡英文總統擔任陸委會主委時所推動，希望在疫情完全解封後，小三通也可以回復，畢竟這是一個對觀光跟商務來講的捷徑。