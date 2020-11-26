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王毅與康京和會談 就中韓關係及合作抗疫交換意見

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
王毅（右）與康京和（左）會談，就兩國關係及合作抗疫交換意見。美聯社
王毅（右）與康京和（左）會談，就兩國關係及合作抗疫交換意見。美聯社

由日本轉赴南韓訪問的大陸國務委員兼外交部長王毅，26日上午在首爾與南韓外長康京和舉行會談，韓聯社報導，雙方就兩國關係、合作抗疫等相互關切的議題交換意見。

王毅表示，中韓兩國都受到疫情的考驗，展現出更具活力的面貌，兩國互為戰略合作夥伴，在國際和地區合作協調機制、維護地區和平穩定、完善全球治理體制等方面不斷發揮彼此的力量。

王毅強調，病毒打不倒兩國人民，中韓關係經受住了疫情的考驗，展現出強大的活力與韌性。他還表示，期待能同韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，並相信會談定能取得積極成果。

康京和表示，王毅此次訪韓彰顯韓中外交部門之間的緊密合作關係。希望今天雙方能基於兩國元首推動中韓關係持續發展的共同意願，評估諸多合作領域取得的成果，並在2022年建交30周年到來之前，為深化兩國戰略合作夥伴關係交換意見，同時希望雙方在會談中能就穩定管控朝鮮半島局勢，為朝鮮半島和平進程取得進展，繼續創造條件進行磋商，並在抗疫、恢復經濟、維持地區穩定和平等地區和國際事務上的合作方案。

王毅下午將與南韓總統文在寅舉行會談，預計將就大陸國家主席習近平訪韓、中日韓領導人會議、朝鮮半島局勢及中美關係等共同關心的話題進行交流。

王毅

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