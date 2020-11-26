林鄭月娥質疑立法會不配合 同行的基礎何在？

香港特首林鄭月娥26日上午在電台聯播節目中表示。她從上任至去年初，曾以為可以不分政治立場或黨派，與立法會議員同行，但過去一年的修例風波推翻她的努力。

不過她指，目前在一國兩制初心釐清、定出法律框架後，對行政立法充滿信心，日後也願意多去立法會與議員聯繫。

綜合港媒報導，被問到民主派總辭後的立法會缺乏多元聲音，林鄭稱，這是部分議員選擇離開，立法會有憲制功能，多元的立法會固然較正常及理想，但做不到也並非政府的問題。

林鄭月娥說，立法會要配合政府施政，但相關功能未能發揮，「會又不開、長期拉布」，立法會過去一年經常發揮不到配合政府施政的功能，同行的基礎何在？

對於有消息指，港府研究公職人員宣誓安排，不排除日後立法會議員宣誓時，由特首監誓。對此，林鄭月娥說，暫時不能透露，要由政制及內地事務局公布。

但她也表示，從憲制秩序來說，有關做法也無可厚非，因為特首是有雙首長身分，既是行政機關首長，也是整個獨立行政區的首長，代表整個特別行政區，而行政立法司法是在特別行政區的三大板塊。

被問到立法會是負責監督政府，如果由特首為議員監誓，是否有爭議？林鄭月娥說，可以互相制衡，大家有不同角色。她還稱，現在法官全部由她監誓，終審法院的海外法官也是由她監誓，彰顯行政長官在一國兩制、基本法下的憲制地位。

對於特首民間聲望較差的問題，林鄭月娥回應說，自己已經不太關注這些數字，作為行政長官，由去年至今一直被人身攻擊、被妖魔化，講什麼都會引起在社交媒體的誤傳，要洗脫這些被抹黑的形象很困難，她只能努力工作，希望透過工作成效，讓人覺得整個政府仍然努力施政，不會令人覺得到了任期的最後三分一就不做事。

她表示，無論涉及哪位特首，社會都出現兩極化，包括基本法23條、國教、政改及修例等，甚至有人在去年走向極端，認為香港可以獨立，又在國際陣線破壞香港及中央的關係，這些事件及行為是部分導致「撕裂」的原因，她認為，要回到初心，知道憲制秩序。