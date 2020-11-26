兩岸微電影賽 台團隊1銀2銅

第七屆金飛燕海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎典禮暨高峰論壇，昨天在武漢、台中同步舉行。此次大賽以「緣．築夢」為主題，兩岸合計徵集近600部優秀作品，由兩岸專家學者組成的評審委員會，從中選出30部入圍作品進行最終角逐，台灣團隊獲一銀二銅，以及最佳女主角佳績。

本屆活動因受疫情影響，首次採取湖北武漢主會場與台灣台中分會場網路連線頒獎模式，通過兩岸直播連線的方式同步舉辦，邀集入圍團隊以及關注微電影發展的兩岸師生共同參與，穿插兩岸現場的互動，部分大陸獲獎代表透過手機連線受獎，隆重不失溫馨。

台灣團隊作品《請問是神明大人嗎》獲銀飛燕獎；《雞蛋糕：執念篇》、《穿越愛情史》，獲得銅飛燕獎。《雞蛋糕：執念篇》主角伍婷婷，奪得最佳女主角。

《雞蛋糕：執念篇》獲獎者賴敬祥表示，他首度現場參與金飛燕頒獎典禮，得知獲獎時，除了感到十分驚喜外，更感謝評審團對於創作作品的肯定，以及每一位參與作品拍攝的成員。

賴敬祥說，《雞蛋糕：執念篇》主題在於探討失智症之於社會跟家庭間的議題，透過參考真實發生的案例，藉由他人經驗進行拍攝，希望能透過影片傳遞讓大家珍惜身邊每一個人。主要演員伍婷婷對劇情角色刻畫，透過對於失智症的行為、內心進行觀察與分析，不斷與拍攝團隊進行探討後呈現出來的表演，讓作品更臻圓滿。

高峰論壇主題為「新時代微電影的發展趨勢」，兩岸與會嘉賓從「微」電影與「大」時代等角度，分析探討新形勢下微電影的發展趨勢，並就如何推動微電影發展等問題進行研討。台灣微電影創作協會理事長張世熙，前台藝大廣電系教授許北斗，亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人，分別以微電影大時代中的影視新五四運動、由一個「想念」說起、新世代的影視收視習慣為題，進行分享與交流。

第七屆金飛燕微電影獲獎名單如下：金飛燕獎－《卡岡圖雅》；銀飛燕獎－《請問是神明大人嗎》，《隔離區》；銅飛燕獎－《雞蛋糕：執念篇》，《約定》，《穿越愛情史》。