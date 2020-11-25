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王毅談釣魚台：中方堅定維護主權 並提出3點希望

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅25日表示，中方對於釣魚台將繼續堅定維護自身主權，並提出三點希望。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅25日表示，中方對於釣魚台將繼續堅定維護自身主權，並提出三點希望。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅25日表示，中方對於釣魚台將繼續堅定維護自身主權，並提出三點希望：第一，雙方要切實恪守中日達成的四點原則共識；第二，要避免在敏感海域採取使事態複雜化的行動；第三，一旦出現問題，應及時溝通，妥善處理。

大陸外交部網站消息指出，王毅25日在東京就釣魚島問題應詢表示，中方高度關注釣魚島最近的情況，近段時間，日方一些來歷不明的漁船反覆頻繁進入釣魚島敏感海域，中方不得不做出必要反應。

王毅說，中日雙方應共同努力，真正把東海建設成和平之海、友好之海、合作之海，這符合中日兩國人民的根本和長遠利益。

此外，王毅25日在東京會見日本前首相福田康夫，首先祝賀福田康夫牽頭成立的「亞洲共同體文化交流機構」開始運作，相信機構將為促進中日民心相通、助力兩國關係改善做出積極貢獻。

王毅表示，近年來中日關係重回正軌並持續發展，值得雙方共同珍惜和維護。新情勢下，中方願與日方共同努力，在恪守中日四個政治文件和四點原則共識精神基礎上，落實好兩國領導人重要共識，增進互信，推動構建契合新時代要求的中日關係；中日在亞太區域合作問題上可進一步加強溝通協調，共同致力於本地區繁榮振興；中方歡迎日方把握中國發展新機遇，更多分享中國發展紅利。

福田康夫則表示，中國近年取得巨大發展成就，疫情防控率先取得重大成果，日中同為有重要影響的國家，發展穩定的日中關係、深化日中交流合作，對地區和國際社會具有重要意義。近期日中將在經濟、文化等領域舉辦多場民間線上交流活動，「我本人及『亞洲共同體文化交流機構』願為促進日中兩國人民友好發揮積極作用。」

王毅 東京 疫情 釣魚台

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