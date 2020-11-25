王毅談釣魚台：中方堅定維護主權 並提出3點希望

「可上九天攬月...下一句呢？」2020年11月24日，中國在海南島的文昌太空場，向月球發射了裝載著「嫦娥五號探測器」的長征五號火箭，其目的是要在月球表面鑽挖「土石樣本」後送回地球，這也是中國意欲在這場遲到的登月競賽中，與美國、前蘇聯並駕齊驅的關鍵一役，因此相關任務也引發了中國官媒輿論與民族情緒的高度興奮。根據中國國家航天局之前釋出的消息，假若嫦娥五號任務成功，從月球首度挖回來的土石樣本，將分成一半放在湖南省以告慰「曾經寫詩讚月亮」的東方紅太陽——毛澤東——儘管諷刺的是，毛主席本人生前曾公開在外交場合上，與周恩來共同批評美蘇的登月競賽是軍工複合體為了炒作合約預算的無聊浪費，「人類連地球上的事都解決不了，現在還要上月球？」

2020-11-25 16:46