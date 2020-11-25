林鄭否認「賣港」 稱盡力讓涉國安罪管轄權留在香港

香港特首林鄭月娥今日晚間出席「施政報告電視論壇」。他在會上否認「賣港」，也說會盡力讓所有違反國安罪行案件的管轄權留在特區，不需要啓動「港版國安法」第55條讓管轄權交給大陸中央駐港國安公署，以免引起更多焦慮，以及對於保護國家安全的承擔。

據港媒香港電台報導，林鄭月娥表示，「基本法」第23條立法是憲制責任，但等了5屆政府、4任特首都做不到，如果北京在去年發生危害國家安全的暴力事件後，仍不出手，很難自圓其説。

他接著強調，會盡力讓所有違反國安罪行案件的管轄權留在特區，不需要啓動「港版國安法」第55條讓管轄權交給中央駐港國安公署，以免引起更多焦慮，以及對於保護國家安全的承擔。

林鄭月娥指出，去年宣讀施政報告時，部分議員不容許她讀報告，行為違反憲制功能，而今天能夠長時間讀報告，沒受到任何滋擾，自己有很大感受。他稱，作為行政機關和特區首長，這是應得的對待和尊重。

他認為，雙方關係有很大突破和契機，明天出席立法會時，將提出願意多到立法會接受提問和質詢。至於香港近日出現移民潮，也有名校出現退學潮，林鄭月娥表示，香港很自由，市民可進可出，若最後看到香港的好處回流，他也歡迎。