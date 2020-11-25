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國務院召開黨組會議 提出加快打造市場化營商壞境

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國務院總理李克強。圖：中國政府網
大陸國務院總理李克強。圖：中國政府網

大陸國務院總理、黨組書記李克強25日主持召開國務院黨組會議。會議指出，要加快打造市場化法治化國際化營商壞境，更大激發市場主體活力和社會創造力。加大政務公開力度，並強化對行政權力的制約和監督。

中國政府網披露，會議指出，一是要依法全面履行政府職責。用法治給行政權力定規矩、劃界限，加快轉變政府職能，進一步釐清政府與市場、政府與社會的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，抓緊制定政府部門權力和責任清單。加快打造市場化法治化國際化營商壞境，更大激發市場主體活力和社會創造力。加大政務公開力度，強化對行政權力的制約和監督。

二是要完善行政法規體系。致力提高行政立法品質，制定法規規章要堅持從實際出發，注重解決實際問題，增強針對性、適用性、可操作性，做到既系統完備又簡明易行。

三是要提高行政決策法治化水準。規範行政決策程序，全面推行規範性文件合法性審核機制。在制定和修訂行政法規、規章、規範性文件過程中，廣泛徵求意見，尤其是涉及市場主體和人民切身利益的，要充分聽取和吸收企業、行業協會商會、群眾的意見。

四是要嚴格規範公正文明執法，全面落實行政執法責任制。要防止任性執法，取消沒有法律法規規章依據或不必要、交叉重複的行政執法事項。

國務院 李克強

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