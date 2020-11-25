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王毅會見日本內閣：中日關係重回正軌 來之不易

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
11月24日，大陸國務委員兼外長王毅在東京同日本外相茂木敏充共同會見記者。大陸外交部官網
11月24日，大陸國務委員兼外長王毅在東京同日本外相茂木敏充共同會見記者。大陸外交部官網

大陸外交部官網公告，國務委員兼外長王毅25日在東京會見日本內閣官房長官加藤勝信。王毅表示，經過雙方努力，近年來中日關係重回正軌，來之不易，雙方應共同珍惜目前的良好局面。

王毅指出，前不久，大陸國家習近平與日本首相菅義偉通電話，對兩國關係作出新的戰略引領，推動中日關係實現平穩過渡，展現新的發展前景。雙方要持續加強溝通協調，克服困難，排除干擾，確保兩國關係始終沿著正確軌道健康發展，為當前充滿不確定性的地區和國際局勢注入正能量。

此外，雙方要進一步推動兩國務實合作，加強民間交往，推進奧運合作，增進相互理解和友好感情。

加藤勝信表示，菅義偉新政府高度重視日中關係，認為日中兩國作為負責任大國應當建立穩定的雙邊關係，為地區和國際社會共同作出積極貢獻。加強日中務實合作有助於兩國發展，也有助於地區和國際社會的和平與繁榮。

日方希與中方開展更多領域合作，積極擴大人員交流，共同辦好雙方的奧運盛事。日方願同中方一道，妥善處理兩國間存在的分歧和問題，推動日中關係健康發展。

王毅 菅義偉 奧運 日本

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